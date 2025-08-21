Bodrum Belediyesi, Yıpranmış Türk Bayraklarını Yeniliyor

Bodrum Belediyesi, kent genelinde yıpranmış ve eskimiş Türk bayraklarını yeniliyor. Özel Kalem Müdürlüğü'ne bağlı Cenaze Hizmetleri Birimi tarafından yürütülen çalışmalarda, özellikle kıyı ve ada bölgelerindeki bayraklar değiştiriliyor.

Belediye ekipleri 11 ile 15 Ağustos tarihleri arasında, 15 ayrı noktada bayrak değişim çalışmaları yaptı. Kargı Adası, Çelebi Adası, Adaboğazı İç Ada ve Küçük Ada, Orak Adası, Kargıcak Küçük Ada, Haremtan Burnu, Karaada Fenerli, Yassıkaya ile Yarlı Burunları, Kızılburun, Pabuç Koyu, Sarnıçlı Koy, Kissebükü Yıldız Adası ve Mazıköy Hurma Koyu'nda bulunan Tük bayrakları yenilendi.

Belediye yetkilileri, çalışmaların belirli aralıklarla kent genelinde devam edeceğini belirtti. - MUĞLA