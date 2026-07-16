Bodrum'da 15 Temmuz Anma Yürüyüşü - Son Dakika
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Bodrum'da 15 Temmuz Anma Yürüyüşü

Bodrum\'da 15 Temmuz Anma Yürüyüşü
16.07.2026 01:48  Güncelleme: 01:50
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri kapsamında yürüyüş ve anma programı düzenlendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri kapsamında yürüyüş ve anma programı düzenlendi.

Bodrum Kaymakamlığı tarafından organize edilen program, "İrade Bizim, Zafer Bizim!" temasıyla gerçekleştirildi. Akşam saatlerinde Milta Marina'dan Barış Meydanı'na yürüyüşle başlayan etkinliğe Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Başsavcı Vekili Murat Küçük, Garnizon Komutanı Personel Albay Ayhan Ulutaş, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Kamil İncebacak, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek, 2024 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı Ak Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve 21. ile 24. Dönem Milletvekili Prof. Dr. Aydın Ayaydın, 24., 25 ve 26. Dönem Milletvekili Mehmet Metiner, kurum amirleri, gaziler, şehit aileleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Mehteran eşliğinde Barış Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından mehter takımı gösterisi ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü konulu video gösterimi yapıldı.

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, günün anlam ve önemini belirten yaptığı konuşmada, "Bundan 10 yıl önce 15 Temmuz 2016'da vatanımıza, milletimize ve demokrasimize karşı FETÖ'cü hainler tarafından darbe girişimi yapıldı. 15 Temmuz gecesi ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi ve aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri, milletin silahlarını yine aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulundular. O gece alçaklar milli iradenin üzerine bombalar yağdırdı. Milli iradenin tecelli ettiği makam olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombaladılar. Tanklarla halkın üzerine yürüdüler. Gözünü kırpmadan vatandaşlarımızı şehit ettiler. O kara gecede alçaklıkta, hainlikte, ihanette sınır tanımadılar." dedi.

Sırmalı, "Tarih boyunca bağımsızlığı ve istiklali için nice mücadeleler vermiş aziz milletimiz, Başkomutanımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine meydanlara indi. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara inen milletimiz; tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet inancıyla birleşti. Milletimiz tankların, tüfeklerin ve ihanet odaklarının karşısında bedenini siper ederek hainlere geçit vermedi. O karanlık geceyi aydınlığa çeviren bu eşsiz cesaret ve birlik ruhu, Türk milletinin karakterinde var olan bağımsızlık sevdasının ve demokrasiye bağlılığın en açık göstergesidir. Aziz milletimiz, 15 Temmuz'da demokrasisine sahip çıkarak bu topraklarda demokrasinin ve egemenliğin yegane sahibinin millet olduğunu bir kez daha ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konuşmasının dev ekrandan izlenmesi, saat 00.13'te sela okunması, Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve dua okunması ve öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması ile devam eden program, Öğretmenler Korosu tarafından kahramanlık türkülerinin seslendirilmesi ile sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum'da 15 Temmuz Anma Yürüyüşü - Son Dakika

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