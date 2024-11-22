Bodrum'da 2025 Yılı Çalışmaları İçin Toplantı Yapıldı - Son Dakika
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Bodrum'da 2025 Yılı Çalışmaları İçin Toplantı Yapıldı

Bodrum\'da 2025 Yılı Çalışmaları İçin Toplantı Yapıldı

Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan toplantıda, 2025 yılına yönelik altyapı ve üstyapı çalışmaları detaylandırıldı. Katılımcılar, Bodrum Yarımadası için planlanan projeleri ve iş birliğinin önemini vurguladı.

22.11.2024 10:32  Güncelleme: 10:34
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2025 yılında Bodrum ilçesinde yapılması planlanan çalışmalarla ilgili Bodrum Belediyesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve ilgili kurum amirleri arasında toplantı yapıldı.

Bodrum Belediyesi Yalıkavak Fen İşleri Müdürlüğü binasında başta altyapı ve üstyapı çalışmaları olmak üzere Bodrum genelinde planlanan çalışmalar hakkında toplantı yapılarak fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya MUSKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanlığı (Bodrum ve Milas) Koordinatörü Meclis Üyesi Abdullah Engin Başol, İlçe Hizmetleri 1. Bölge Daire Başkanı Kadriye Erkal Yıldırım, MUSKİ İçme Suyu Dairesi Başkan Vekili Serdar Aldemir ve MBB İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanlığı Bodrum İlçe Hizmetleri Şube Müdür Vekili İzzet Mert Kallem, MUSKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığı 1. Bölge Şube Müdür Vekili Tayfur Başaran, MUSKİ Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı 1. Bölge İşletme Şefi Murat Çatal; Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldızhan, Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürü Özgür Şahin, Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Dış Kurumlar Koordinasyon Sorumlusu Cevdet Özer ve ADM Elektrik Dağıtım Hizmetleri Bodrum-Milas Bölge Müdürü Mustafa Akdağ ve şirket yönetimi ile iletişim yetkilileri katıldı.

Toplantıda Bodrum Yarımadası için planlanan çalışmaların detaylı analizi yapılarak ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde çalışmaların yürütülmesinin önemi vurgulandı. Toplantıda Bodrum özelinde önemli çalışmaların planlaması yer alırken özellikle Bodrum Yarımadası Ana İsale Hattı İsale Hattı Yenileme Projesi, Bodrum İlçesi Müskebi Yahşi Mahallesi Oyder- Kargı Caddesi CTP İsale (Ring) Hattı ile Gümbet Mahallesi Çelik İsale (Ring) Hattı Yenilemesi, Bodrum İlçesi Turgutreis Mahallesi Terfili ve Cazibeli İsale Hatları ile Sanat Yapıları Yapım İşi, Bodrum Yarımadası Ring Ayrım Hatları Rehabilitasyon Yapılması İçin Montajlı Mal Alımı ile ilgili detaylar konuşuldu.

Başta ADM Elektrik olmak üzere iletişim şirketlerinin 2025 yılında Bodrum için planladığı yatırımlarla ilgili detayların da paylaşıldığı toplantıda Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi koordineli bir şekilde çalışmalara başlamasının gerekliliğinin altı çizildi.

Kurum içi değerlendirmeleri yapılmasının ardından 2. toplantının 4 Aralık Çarşamba günü yapılması planlanıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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