Bodrum'da Afet Yönetimi İçin Önemli Adım - Son Dakika
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Bodrum'da Afet Yönetimi İçin Önemli Adım

Bodrum\'da Afet Yönetimi İçin Önemli Adım

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, muhtemel afetlere karşı hazırlık yapmak üzere İl Afet Müdahale Planı çerçevesinde önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde yapılan toplantıda, arama kurtarma ekipleri ile ortak eğitimler ve tatbikatlar planlandı.

20.01.2025 13:16  Güncelleme: 13:17
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Muğla'nın Bodrum ilçesini muhtemel afetlere hazır hale getirmek ve etkin bir afet yönetimi sağlamak amacıyla önemli bir adım atıldı.

Muğla İl Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde Bodrum Yerel Düzey (S1) seviyesinde hazırlanan TAMP Planı kapsamında yapılan çalışmada Bodrum Kaymakamlığı tarafından 23 hizmet grubundan biri olan Arama Kurtarma Hizmet Grubu, ana çözüm ortağı olarak Bodrum Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü görevlendirildi. Bu kapsamda Bodrum'da görev yapan, destek çözüm ortakları olan kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları bünyesinde yer alan Arama Kurtarma ekip liderleri ile bir araya gelerek operasyon planı değerlendirildi.

Bodrum Belediyesi Yalıkavak Ek Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen toplantıya Bodrum Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda, destek çözüm ortakları olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, Bodrum İlçe Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı, Bodrum Çok Maksatlı Hızlı Tahliye Bot İstasyonu (KIYEM-6), Bodrum Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Bodrum Deniz Kurtarma Derneği, AKUT Bodrum Arama ve Kurtarma Derneği, Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG/AME) Derneği Bodrum Temsilciliği, Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ve SAR Arama Kurtarma Acil Yardım Derneği temsilcileri katıldı.

Eğitim ve tatbikatlarla afetlere hazır hale gelinecek

Bodrum Kaymakamlığı'nın onayına sunulacak olan operasyon planı kapsamında, yıl içinde düzenlenecek ortak eğitimler ve tatbikatlarla arama kurtarma ekiplerinin AFAD koordinasyonunda her an göreve intikal etmeye ve müdahalede bulunmaya hazır hale gelmesi sağlanacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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