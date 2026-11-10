Bodrum'da Atatürk'ün 88'inci ölüm yıl dönümü 09.05'te anıldı - Son Dakika
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Bodrum'da Atatürk'ün 88'inci ölüm yıl dönümü 09.05'te anıldı

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Bodrum\'da Atatürk\'ün 88\'inci ölüm yıl dönümü 09.05\'te anıldı
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Bodrum\'da Atatürk\'ün 88\'inci ölüm yıl dönümü 09.05\'te anıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Atatürk'ün ebediyete uğurlanışının 88'inci yılı kapsamında tören düzenlendi. Bodrum Belediye Meydanı'ndaki törende 09.05'te sirenler çaldı ve 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu; trafikte araçlarından inen sürücüler ve yolcular da saygı duruşuna katıldı.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlanışının 88'inci yılı kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesinde tören düzenlendi.

Sabah saatlerinde Bodrum Belediye Meydanı'ndaki törene Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Küçük, Garnizon Komutanı Bakım Albay Gaye Karakaş, İlçe Emniyet Müdürü Mahir Gökmen, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Kamil İncebacak, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Ali Murat Mahmat, kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, gaziler, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende Büyük Önder'in hayata gözlerini kapattığı saat olan 09.05'te sirenler çaldı, 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu. Tören Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. Saat 09.05'te Bodrum'da hayat dururken, trafikte araçlarından inen sürücüler ve yolcular saygı duruşunda bulundu.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkKültür SanatGüncelBodrumTörenMuğlaYerelSon Dakika

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