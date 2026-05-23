Bodrum'da Bayram Yoğunluğu: 24 Saatte 20 Bin Araç Girişi - Son Dakika
Bodrum'da Bayram Yoğunluğu: 24 Saatte 20 Bin Araç Girişi

23.05.2026 14:58
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 9 günlük Kurban Bayramı tatili için başlayan yoğunlukta, 24 saatte 20 bin araç girişi yapıldı. Ana arterler ve ara sokaklarda uzun kuyruklar oluşurken, emniyet ekipleri trafiğe müdahale etti.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen tatilciler, dün itibariyle ilçeye gelmeye başladı. İlçeye 24 saatte 20 bin araç giriş yaparken yoğunluk sebebiyle ana arterlerde kuyruklar oluştu. Emin Anter Bulvarı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Konacık Atatürk Bulvarı ve Ortakent Cumhuriyet Caddesi'nde uzun kuyruklar görüldü. Sürücüler uzun araç kuyruklarında tampon tampona ilerlemek durumunda kaldı. Ana arterlerin yanı sıra ara sokaklarda ve caddelerde de hareketlilik gözlendi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram yoğunluğunu göz önünde bulundurarak çalışmalarını daha da arttırdı. Ekipler, trafiğini sıkıntılı olduğu noktalara müdahale etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Muğla, Yerel, Son Dakika

