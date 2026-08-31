Bodrum ve Turgutreis'te Zafer Bayramı Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum ve Turgutreis'te Zafer Bayramı Coşkusu

Bodrum ve Turgutreis\'te Zafer Bayramı Coşkusu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

30 Ağustos Zafer Bayramı, Bodrum ve Turgutreis’te binlerce kişinin katıldığı kortejle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı, Bodrum ve Turgutreis'te binlerce kişinin katıldığı kortejle kutlandı.

Akşam saatlerinde Milta Marina'dan başlayan korteje binlerce kişi katıldı. Ellerinde meşaleler ve bayraklarla yürüyen vatandaşlar, marşlar söyledi. Neyzen Tevfik Caddesi'ndeki işletmelerde meşaleler yakıldı, marşlar çalındı. Binlerce kişi meydana ulaştığında coşku doruğa çıktı. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, meydandaki coşkulu kalabalığa Türk Bayraklı balonlar dağıttı.

Kutlamalar kapsamında sahneye çıkan Gripin grubu, sevilen şarkıları seslendirdi.

Gazilerle birlikte sahneye çıkan Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, günün anlam ve önemiyle ilgili şunları dile getirdi;

"Bugün, bir milletin kendine yazılmış olan kaderi reddettiği, 'milletin bağımsızlığını milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır' denilen gündür. Bugün; düşman kuvvetlerinin yurda ayak basışından itibaren topyekün, 7'den 77'ye, yedi düvele karşı mücadele gösterenlerin zaferinin günüdür. Bugün; Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı Kurtuluş Savaşı'nı Türkiye Cumhuriyeti ile taçlandıranların günüdür. 30 Ağustos'umuz kutlu olsun. Bundan tam 104 yıl önce, 26 Ağustos'un şafağında Kocatepe'de, tam 851 yıl önce Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın yaptığı gibi. 1071'de Anadolu'ya açılan Türkler, 851 yıl sonra 26 Ağustos'un şafağından 30 Ağustos'a kadar Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni zaferle taçlandırıp 30 Ağustos 1922'de bu savaşı, Büyük Taarruz'u Zafer Bayramı olarak ilan etmiştir. Bu zafer, sonra kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti'nin yolunu açmıştır. Biz bugün sadece bir zaferi kutlamıyoruz. Bu zafere giden kilometre taşlarını, bu zafer için şehit düşen şühedamızı, bu zafer için kanıyla, canlıyla vatanı savunan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını yaşatacağımıza ant içiyoruz."

Turgutreis'teki kutlamalar da Akçaalan'dan fener alayı ile başladı. Turgutreis Atatürk Meydanı'nda sona eren fener alayı sonrası sevilen sanatçı Can Ozan konser verdi.

Kaynak: İHA

Turgutreis, Bodrum, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum ve Turgutreis'te Zafer Bayramı Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrolden çıkan çekici motosiklete, savrulan iş makinesi eve çarptı: 2 ölü Kontrolden çıkan çekici motosiklete, savrulan iş makinesi eve çarptı: 2 ölü
Nijer ordusu, askeri isyanı bastırmak için Rusya’dan yardım istedi Nijer ordusu, askeri isyanı bastırmak için Rusya'dan yardım istedi
Yürekleri ağza getiren şov: İki yolcu uçağı stadyumun birbirine teğet geçti Yürekleri ağza getiren şov: İki yolcu uçağı stadyumun birbirine teğet geçti
Göztepe’den Galatasaray maçı hakemine tepki Göztepe'den Galatasaray maçı hakemine tepki
Uğurcan Çakır’dan sakatlığı hakkında açıklama Uğurcan Çakır'dan sakatlığı hakkında açıklama
Hakkında soruşturma başlatılan Gökçek’ten ilk açıklama: Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum Hakkında soruşturma başlatılan Gökçek'ten ilk açıklama: Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum

00:58
Netanyahu, Türkiye’ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz
Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz
00:27
İsmail Kartal yapılabilecek transferi açıkladı
İsmail Kartal yapılabilecek transferi açıkladı
00:15
Archie Brown, ’’Beşiktaş taraftarına sesleniyorum’’ deyip siyah-beyazlılara meydan okudu
Archie Brown, ''Beşiktaş taraftarına sesleniyorum'' deyip siyah-beyazlılara meydan okudu
23:21
Savaş yeniden başladı ABD ordusundan İran’ın Lark Adası’na saldırı
Savaş yeniden başladı! ABD ordusundan İran'ın Lark Adası’na saldırı
22:32
Bakan Şimşek’in acı günü: Spor salonundaki yangın faciasında yeğenini kaybetti
Bakan Şimşek’in acı günü: Spor salonundaki yangın faciasında yeğenini kaybetti
21:00
YENİ Parti ilçe başkanından unutulmayacak gaf: İYİ Parti iktidara hazır
YENİ Parti ilçe başkanından unutulmayacak gaf: İYİ Parti iktidara hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 02:09:16. #7.12#
SON DAKİKA: Bodrum ve Turgutreis'te Zafer Bayramı Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement