Bodrum'da Deniz Temizliği - Son Dakika
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Yerel

Bodrum'da Deniz Temizliği

Bodrum'da 130 ton tonoz ve atık denizden temizlendi, yasa dışı tonozlara idari işlem uygulandı.

05.05.2025 17:44
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Bodrum'da tonoz temizliği sürüyor

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen temizlik çalışmasında 130 ton tonoz ve çeşitli atıklar çıkarıldı.

Bodrum Bölge Liman Başkanlığı, denizde kirliliğe neden olan tonozların temizlenmesi için seferberlik başlattı. Son olarak Gümbet Koyu'nda vinç yardımıyla yasa dışı tonoz temizliği yapıldı.

Dalgıçların tarafından tespit edilen tonozlar ve varil, metal atıklar, bina kolonları tekne üzerindeki vinç yardımıyla deniz dibinden tekneye alındı. Gün sonunda 130 ton tonoz ve çeşitli atıklar denizden temizlendi.

Bodrum Bölge Liman Başkanlığı, yasa dışı tonoz düzeneklerine bağlama yapan teknelere idari işlem yaptı.

Kaynak: İHA

Denizcilik, Ekonomi, Bodrum, Muğla, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

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