Bodrum’da Elektrikli Bisiklet Paylaşım Sistemi için imzalar atıldı - Son Dakika
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Bodrum’da Elektrikli Bisiklet Paylaşım Sistemi için imzalar atıldı

Bodrum’da Elektrikli Bisiklet Paylaşım Sistemi için imzalar atıldı
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Bodrum Belediyesi, çevreci, yenilikçi ve sürdürülebilir ulaşım hedefleri doğrultusunda önemli bir adım daha attı.

Bodrum Belediyesi, çevreci, yenilikçi ve sürdürülebilir ulaşım hedefleri doğrultusunda önemli bir adım daha attı. İlçede hayata geçirilecek Elektrikli Bisiklet Paylaşım Sistemi için yatırım, işletme ve gelir paylaşımı sözleşmesi, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile İnnova Bilişim Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz'ın katılımıyla düzenlenen törenle imzalandı.

Bodrum Belediye A.Ş. ile Türk Telekom grubunun bilgi teknolojileri şirketi İnnova Bilişim arasında hazırlanan sözleşmeye, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile İnnova Bilişim Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz imza attı. Sözleşme kapsamında NovaBike markalı 300 elektrikli akıllı bisiklet, kiralama modeliyle vatandaşların hizmetine sunulacak. Sistem sayesinde Bodrum'da çevre dostu ulaşım seçeneklerinin artırılması, karbon emisyonunun azaltılması ve kent içi hareketliliğin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Mobil uygulama destekli olarak hizmet verecek sistemde kullanıcılar, NovaBike uygulamasını App Store ve Google Play üzerinden indirerek bisikletleri kiralayabilecek, yolculuklarını belirlenen park alanlarında güvenli şekilde sonlandırabilecek. Akıllı yazılım altyapısıyla çalışacak sistem, bisikletlerin konum, batarya durumu ve kullanım bilgilerinin anlık olarak takip edilmesine de imkan sağlayacak.

Hizmete sunulacak elektrikli bisikletler; pedal destekli tork sensörlü elektrik motoru, tek şarjla en az 75 kilometre menzil, 25 km/s ile sınırlandırılmış azami destek hızı, değiştirilebilir 48V lityum iyon batarya, GPS, 4G/LTE ve Bluetooth destekli IoT altyapısı, akıllı kilit sistemi, IPX5 su geçirmezlik standardı, LED aydınlatmalar, patlamaya dayanıklı havasız lastikler ve alüminyum gövde gibi güvenlik ve konfor odaklı teknik özellikleriyle dikkat çekiyor.

Sözleşme kapsamında 300 elektrikli bisikletin ilk 150 adedi, gerekli izin ve ruhsat süreçlerinin tamamlanmasının ardından 5 iş günü içerisinde Bodrum'a teslim edilecek. Kalan 150 bisiklet ise ilk teslimatın ardından 5 ay içinde kademeli olarak sisteme dahil edilecek. İlk etap tesliminin ardından NovaBike mobil uygulaması da 5 iş günü içerisinde App Store ve Google Play platformlarında kullanıma açılarak sistem vatandaşların hizmetine sunulacak.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, imza töreninin ardından elektrikli bisikletle deneme sürüşü gerçekleştirerek sistemi yerinde deneyimledi. Vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Başkan Mandalinci, elektrikli bisiklet paylaşım sisteminin çevreci ulaşım anlayışını güçlendireceğini ve Bodrum'un sürdürülebilir kent vizyonuna önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Elektrikli Bisiklet Paylaşım Sistemi ile Bodrum Belediyesi, teknolojiyi çevreci ulaşım politikalarıyla buluşturarak kent yaşamını kolaylaştıran, sürdürülebilirliği önceleyen ve çağdaş şehircilik anlayışını güçlendiren uygulamalarına bir yenisini daha eklemeyi hedefliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum’da Elektrikli Bisiklet Paylaşım Sistemi için imzalar atıldı - Son Dakika

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