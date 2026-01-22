Bodrum\'da fırtına etkili oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dünden beri etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, tekneler su aldı. İlçede bazı bölgelerde elektrik kesintileri de yaşandı.

İlçede güneybatı yönünden esen rüzgar, gece saatlerinde kuvvetli fırtına şeklinde esti. Yalıkavak yolu üzerinde birbirine temas eden elektrik telleri kıvılcım çıkarttı. O anlar bölgeden geçen vatandaşlarca kaydedildi. Fırtınada Yarımada genelinde birçok ağacın dalları kırıldı, bazı ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlara Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından müdahale edildi. Sahillerdeki amatör balıkçı kayıkları, dalgaların etkisiyle su aldı.

Bodrum'da fırtına akşamüstü saatlerinde etkisini kaybedecek. - MUĞLA