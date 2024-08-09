Bodrum\'da Gazze\'ye destek yürüyüşü düzenlendi

Yerel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gazze'ye destek vermek amacıyla geniş katılımlı bir yürüyüş düzenlendi. Turistler de yürüyüşe destek vererek İsrail'i kınadı.

Bodrum Gazze Destek Platformu tarafından Gazze'ye destek vermek amacıyla büyük bir protesto yürüyüşü düzenlendi. Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüş, Tepecik Camii önünden başlayıp Bodrum Belediye Meydanı'nda sona erdi. Bazı yabancı turistler de tekneden yürüyüşü izlerken, bazıları da destek verdi. Katılımcılar, ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile 'Katil İsrail Filistin'den defol', 'Kahrolsun İsrail' sloganları attı.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit'in de katıldığı yürüyüş sonunda Bodrum Müftüsü İbrahim Kapancı'nın eşliğinde Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Grup adına basın açıklaması yapan vaiz Orhan Özgözel, "Gazze ve Filistin, insanlık tarihinin en büyük trajedilerinden birini yaşıyor. Siyonist teröristler, Batı dünyası ve İslam karşıtı güçlerin desteğiyle uluslararası hukuka ve ahlaki kurallara uymadan Filistin halkına soykırım uyguluyor. Kadın, çocuk, yaşlı, hasta demeden halkı acımasızca katlediyor ve açlığa mahkum ediyor. On aydır Gazze'de güvenli bir yer kalmadı. Şehitlerin sayısı 100 bine yaklaşıyor, yüz binlerce yaralı var" dedi.

Protesto, şehitler anısına lokma dökülmesiyle sona erdi. - MUĞLA