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Muğla Bodrum'da yapılar kaldırılıyor, 4. halk plajı yapılacak - Son Dakika
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Muğla Bodrum'da yapılar kaldırılıyor, 4. halk plajı yapılacak

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın halk plajı yapacağı sahili işgal eden yapılar kaldırılırken, bölgeye 4'ün halk plajı yapılacak.

Muğla Bodrum\'da yapılar kaldırılıyor, 4. halk plajı yapılacak
15.01.2024 - 15:41,
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın halk plajı yapacağı sahili işgal eden yapılar kaldırılırken, bölgeye 4'ün halk plajı yapılacak.

Bodrum'da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Yalıkavak Gökçebel Mahallesi Frank Azmağı Caddesi'nde bulunan yaklaşık 3,5 dönüm kamu arazisine 4'üncü halk plajı yapılacak. Mülkiyeti hazineye ait bahse konu yer, Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edildi.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit'in girişimleri ile 763 ada 6 parsel numaralı taşınmazın üzerinde bulunan yapılar, Kaymakamlık, Bodrum Belediye Başkanlığı, Milli Emlak Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü gözetiminde, site yönetimi tarafından kaldırılarak yer Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine teslim edildi. Bakanlık görevlileri kısa süre içerisinde çalışmaya başlayacak.

Halk plajının bu yılki turizm sezonuna yetiştirileceği bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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