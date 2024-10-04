Bodrum'da Hayırsever Destekli Anaokulunun Temeli Atıldı - Son Dakika
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Bodrum'da Hayırsever Destekli Anaokulunun Temeli Atıldı

Bodrum\'da Hayırsever Destekli Anaokulunun Temeli Atıldı

Bodrum Belediyesi, Turgutreis'te hayırsever Nazmi Canbaz'ın katkılarıyla yapılacak Saadet Canbaz Anaokulu için temel atma töreni düzenlendi. Anaokulu, 2024-2025 eğitim öğretim yılında faaliyete geçmesi hedefleniyor.

04.10.2024 16:39  Güncelleme: 16:41
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Bodrum Belediyesi, Turgutreis'te Hayırsever Nazmi Canbaz'ın katkılarıyla yapılacak anaokulunun temelini attı

Turgutreis Bahçelievler'de yapılacak olan Saadet Canbaz Anaokulu için ilk adım atıldı. Geçtiğimiz haftalarda protokolü imzalanan anaokulunun 4 Ekim Cuma günü törenle temeli atıldı.

Temel atma törenine Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek, CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın ve CHP ilçe örgütü, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, ilgili birim müdürleri, Bahçelievler Mahalle Muhtarı Fatma Akalan, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

Bahçelievler Mahalle Muhtarı Fatma Akalan, Saadet Canbaz Anaokulunun bir an evvel çocuklara kazandırılmasını temenni ederken iş insanı, bağışçı Nazmi Canbaz'a ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

"Millete efendilik değil hizmet için gelenlerdeniz"

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, eğitimin temelinin okul olduğunu belirtirken bölgedeki anaokulu ihtiyacını anlatarak şunları söyledi:

"Yakın lokasyonda anaokulu, ilkokul ihtiyaçlarını çözersek; devletimizle belediyemizle iş birliği yaparak, hayırseverleri işin içine katarak böyle güzel hizmetleri hayata geçirebilirsek yöre halkına ve çocuklarımıza nitelikli ve güzel eğitimler vermiş olacağız. Bölgemize en yakışan şekilde, nitelikli hizmet verecek anaokulumuzun açılışını da hayırseverimizle birlikte yapacağız. Eğitime sanata spora sağlığa turizme katkı vermek isteyen kim olursa olsun, Bodrum Belediyesi bütün ekibiyle oradadır. Bizler eser kazandırmak isteyen insanlarız. Bu millete efendilik değil hizmet yapmak için gelenlerdeniz. Hizmet de böyle nitelikli eserlerle olacaktır"

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ise "En büyük zenginliğimiz, umudumuz olan çocuklarımızın daha iyi yetişmesi için eğitimin başlangıç noktasına temel atıyoruz." diyerek Nazmi Canbaz nezdinde tüm Canbaz ailesine yaptıkları yardımlar ve bağışlar için teşekkür etti.

2024-2025 eğitim öğretim yılında faaliyete geçmesi hedeflenen Bodrum Belediyesi Saadet Canbaz Anaokulu, 6 sınıflı ve 112 öğrenci kapasiteli olarak planlandı. Yapıda, öğretmenler odası, idare odası, mutfak, yemekhane, 6 sınıf ve dış alanda peyzaj ile oyun etkinlik alanı bulunacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum'da Hayırsever Destekli Anaokulunun Temeli Atıldı - Son Dakika

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