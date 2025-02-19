Bodrum\'da Kaçak Hafriyat Faaliyetlerine 5 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde mera alanında kaçak hafriyat faaliyetleri nedeniyle işletmeye 5 milyon TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren bir firma tarafından Göltürkbükü Mahallesi'nde 136 dönüm mera alanına dökülen kaçak hafriyatı gönüllü olarak izin aldı. Firmanın bir süre sonra bölgeyi kaçak hafriyat döküm sahası ve kaçak kırma eleme tesisine çevirdiği belirlendi.

Bugün sabah saatlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekipleri meranın tahliyesi için bölgeye gitti. Mera alanındaki iş makineleri ile kırma eleme tesisi araçları, ekiplerin talimatıyla firma tarafından kaldırıldı.

İşletmeye, mera ihlali, mera arazisinde kaçak faaliyet, meranın doğal yapısının bozulması, kaçak döküm ile kırma ve eleme yapılması ve çevrenin kirletilmesi gibi suçlardan toplam 5 milyon TL cezai işlem uygulandı. - MUĞLA