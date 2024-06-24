Bodrum\'da Kıyılar Halkındır Eyleminde Kavga Çıktı

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(MUĞLA)- Muğla'nın Bodrum ilçesinde 'Kıyılar halkındır, halkın kalacak' eyleminde işletme sahipleri ve eylemciler arasında kavga çıktı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Torba sahilinde Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi Platformu tarafından 'kıyılar halkındır, halkın kalacak' eylemi yapıldı. Sahilde, denizin içine kadar yerleştirilen şezlong, şemsiye, masa ve sandalyeler nedeniyle eylem sırasında yürümekte güçlük çeken eylemciler 'Yasayı uygula, işgali kaldır', 'Denizler, dereler, nehirler sermaye değiller' sloganları attı.

Yürüyüş esnasında sahili tamamen kapatarak beach clup ve restoran işleten bir otelin yöneticileri ile personeli, eylemcilere, "Buradan geçemezsiniz, burası bizim kira ödüyoruz" dedi. Eylemciler ise, "Ödediğiniz kira değil ecrimisil cezası ve burası halkın yeri. Halkın yerini işgal etmişsiniz halka tepki gösteriyorsunuz" cevabını verince ortalık gerildi ve bazı otel yöneticileri ile personelleri, eylemcilere saldırdı. Bazı otel çalışanları ise olayı görüntüleyen basın mensuplarına da saldırıp kameralarını almaya çalıştı.

Bazı işletme sahipleri Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un otelini de hedef göstererek, "Sıkıyorsa Bakanın oteline de gidin" dedi. Daha sonra olayın yaşandığı otelin önünden ayrılan eylemciler, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sahibi olduğu otelinin sahiline gitti.