Madde bağımlılığıyla mücadele paneli düzenlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında farkındalık programı düzenlendi.

Nurol Kültür Merkezi'nde Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün organizasyonuyla Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Muğla Barosu Bodrum İlçe Temsilciliğinin iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu ile konuya ilgi duyan vatandaşlar katıldı.

Panel öncesinde basın mensuplarına konuşan Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Prof. Dr. Seher Akbaş, Türkiye'de çocuk ve ergenlerde madde kullanımı yaşının düştüğünü ifade ederek şöyle dedi;

"Çocuklar sıklıkla daha yasal olan maddelerden başlayıp, bir süre sonra da daha ciddi madde kullanımına doğru geçiyorlar. Başlangıç yaşı neredeyse 11-13 yaş civarına düştü Türkiye'de çocukların madde kullanımı. Ergenlik dönemindeki gençler, madde kullanımı açısından hem biyolojik olarak hem de çevresel risk faktörü olarak daha riskli bir gruptalar. Bu dönemde ebeveynlerin çocuklarına yönelik tutumları o nedenle daha önemli oluyor. Yani madde satıcılarının hedefindeler bu çocuk ve gençler. Biyolojik risk nedeniyle, bazen genetik yatkınlık nedeniyle, bazen stres faktörleri nedeniyle, bazen ek psikiyatrik hastalıklar nedeniyle ebeveynlerin de bu kadar riskli bir grubu daha yakından takip etmeleri, izlemeleri ve çocuklarını bu maddeden korumaları önemli"

Panelde konuşan Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'nde görevli Polis Memuru Neriman Yılmaz, "En iyi narkotik polisi anne" başlıklı sunum yaptı.

Muğla Barosu Bodrum İlçe Temsilcilisi Av. Onursal Özbek, çevresine zarar veren bağımlıların tedavisinin hukuki olarak zorunlu olduğunu dile getirerek şöyle dedi;

"Ailede bir bağımlıyı tespit etmek, işin sanıyorum en kolay ya da en muhtemel kısmı. En zor kısmı ise şu: Tespit ettiniz ya da şüphelendiniz, ne yapacaksınız? Aileler burada çok ciddi bir yalnızlık duygusu çekiyorlar ve umutsuzluk. Ne yapacaklarını da bilmiyorlar. Burada birkaç yer var başvurulacak. Öncelikle tabii ki tedaviye yönelik sağlık kuruluşları; ama tam bu noktada ne yazık ki bağımlılar çok da tedaviye eğilimli olmuyorlar. Tedaviyi genellikle reddediyorlar. Bu kısımda ise hukuk devreye giriyor. Hukuk nasıl devreye giriyor? Tedavisi gereken, kendisine ve ailesine zarar vermeye başlamış bağımlılar için tedavi sadece önerilen bir şey değil, zorunlu bir şey. Çünkü artık kendisinden çıkıyor olay, ailesine ve başka insanlara da zarar vermeye başlıyor. Bu noktada Sulh Hukuk Hakimliği'ne başvuruyorsunuz. Sağlık kurullarından alınan bir izinle Sulh Hukuk Hakimi, o bağımlının tedavi edilmesi gerektiğine dair bir karar çıkarıyor ve o kararla bağımlılar zorunlu tedaviye (rehabilitasyona) alınıyor" - MUĞLA