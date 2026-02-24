Madde bağımlılığıyla mücadele paneli düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Madde bağımlılığıyla mücadele paneli düzenlendi

Madde bağımlılığıyla mücadele paneli düzenlendi
24.02.2026 14:06  Güncelleme: 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen farkındalık programına katılan uzmanlar, çocuk ve ergenlerde madde kullanımının yaşının düştüğünü vurgulayarak ebeveynlerin önemini dile getirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında farkındalık programı düzenlendi.

Nurol Kültür Merkezi'nde Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün organizasyonuyla Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Muğla Barosu Bodrum İlçe Temsilciliğinin iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu ile konuya ilgi duyan vatandaşlar katıldı.

Panel öncesinde basın mensuplarına konuşan Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Prof. Dr. Seher Akbaş, Türkiye'de çocuk ve ergenlerde madde kullanımı yaşının düştüğünü ifade ederek şöyle dedi;

"Çocuklar sıklıkla daha yasal olan maddelerden başlayıp, bir süre sonra da daha ciddi madde kullanımına doğru geçiyorlar. Başlangıç yaşı neredeyse 11-13 yaş civarına düştü Türkiye'de çocukların madde kullanımı. Ergenlik dönemindeki gençler, madde kullanımı açısından hem biyolojik olarak hem de çevresel risk faktörü olarak daha riskli bir gruptalar. Bu dönemde ebeveynlerin çocuklarına yönelik tutumları o nedenle daha önemli oluyor. Yani madde satıcılarının hedefindeler bu çocuk ve gençler. Biyolojik risk nedeniyle, bazen genetik yatkınlık nedeniyle, bazen stres faktörleri nedeniyle, bazen ek psikiyatrik hastalıklar nedeniyle ebeveynlerin de bu kadar riskli bir grubu daha yakından takip etmeleri, izlemeleri ve çocuklarını bu maddeden korumaları önemli"

Panelde konuşan Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'nde görevli Polis Memuru Neriman Yılmaz, "En iyi narkotik polisi anne" başlıklı sunum yaptı.

Muğla Barosu Bodrum İlçe Temsilcilisi Av. Onursal Özbek, çevresine zarar veren bağımlıların tedavisinin hukuki olarak zorunlu olduğunu dile getirerek şöyle dedi;

"Ailede bir bağımlıyı tespit etmek, işin sanıyorum en kolay ya da en muhtemel kısmı. En zor kısmı ise şu: Tespit ettiniz ya da şüphelendiniz, ne yapacaksınız? Aileler burada çok ciddi bir yalnızlık duygusu çekiyorlar ve umutsuzluk. Ne yapacaklarını da bilmiyorlar. Burada birkaç yer var başvurulacak. Öncelikle tabii ki tedaviye yönelik sağlık kuruluşları; ama tam bu noktada ne yazık ki bağımlılar çok da tedaviye eğilimli olmuyorlar. Tedaviyi genellikle reddediyorlar. Bu kısımda ise hukuk devreye giriyor. Hukuk nasıl devreye giriyor? Tedavisi gereken, kendisine ve ailesine zarar vermeye başlamış bağımlılar için tedavi sadece önerilen bir şey değil, zorunlu bir şey. Çünkü artık kendisinden çıkıyor olay, ailesine ve başka insanlara da zarar vermeye başlıyor. Bu noktada Sulh Hukuk Hakimliği'ne başvuruyorsunuz. Sağlık kurullarından alınan bir izinle Sulh Hukuk Hakimi, o bağımlının tedavi edilmesi gerektiğine dair bir karar çıkarıyor ve o kararla bağımlılar zorunlu tedaviye (rehabilitasyona) alınıyor" - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bodrum, Çocuk, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Madde bağımlılığıyla mücadele paneli düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı
ABD’nin dev uçak gemisi Türkiye’nin yanı başında ABD'nin dev uçak gemisi Türkiye'nin yanı başında
Maliki’den Trump’a rest: Adaylıktan çekilmeyeceğim Maliki'den Trump'a rest: Adaylıktan çekilmeyeceğim
Kan donduran olay Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi Kan donduran olay! Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi
Samsunspor’dan gönderilen Thomas Reis’i Bundesliga şampiyonu istiyor Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'i Bundesliga şampiyonu istiyor
Erdoğan’dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir Erdoğan'dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir

14:47
Usta oyuncu Ali Tutal’a büyük vefasızlık
Usta oyuncu Ali Tutal'a büyük vefasızlık
14:35
Fenerbahçe’de 4 futbolcudan kötü haber Sakatlık durumları belli oldu
Fenerbahçe'de 4 futbolcudan kötü haber! Sakatlık durumları belli oldu
14:13
2 ülke anlaştı Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
13:52
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı üzecek
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
13:13
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı Hem de sonunu getiren isimle
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
13:09
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 15:30:08. #.0.4#
SON DAKİKA: Madde bağımlılığıyla mücadele paneli düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.