Bodrum'da Okul Kantinlerine Zabıta Denetimi - Son Dakika
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Bodrum'da Okul Kantinlerine Zabıta Denetimi

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki okul kantinlerinde zabıta ekipleri tarafından denetim yapıldı. Temizlik, ürünlerin son kullanma tarihi ve fiyat tarifeleri kontrol edildi. İki kantine ruhsat eksikliği nedeniyle işlem yapıldı.

24.09.2024 17:04
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Zabıta ekiplerinden kantin denetimi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesi genelindeki okul kantinlerinde zabıta ekipleri denetim gerçekleştirdi.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılının başlamasıyla birlikte Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelindeki okul kantinlerinde denetimlerini sıklaştırıyor. Öğrencilerin sağlıklı şartlarda gıdaya ulaşması için yapılan denetimlerde genel temizlik durumu, ürünlerin son kullanma tarihi ile muhafaza edilme durumları, fiyat tarife listesi, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları kontrol ediliyor.

Zabıta ekiplerinin son denetimlerinde iki kantine iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığından işlem yapılırken iki kantine de bağlı bulunduğu odadan fiyat tarifesi almadığı için ikaz tutanağı düzenlendi.

Öğrencilerin sağlık ve güvenliği ile çevresel tehlikelerden korunmasını sağlamak amacıyla 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında zabıta ekiplerince kantinlere yönelik denetim ve uygulamalar devam edecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum'da Okul Kantinlerine Zabıta Denetimi - Son Dakika

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