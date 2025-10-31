Bodrum'da Rüşvet Operasyonu: İki CHP'li Tutuklandı - Son Dakika
Bodrum'da Rüşvet Operasyonu: İki CHP'li Tutuklandı

Bodrum'da Rüşvet Operasyonu: İki CHP'li Tutuklandı
31.10.2025 22:53
Bodrum'da rüşvet iddialarıyla gözaltına alınan CHP'li Niyazi Atare ve İbrahim Çırakoğlu tutuklandı.

Bodrum'da rüşvet operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen CHP'li meclis üyesi Niyazi Atare ile CHP İl Yönetim Kurulu yedek üyesi İbrahim Çırakoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, CHP'li Meclis Üyesi Niyazi Atare, dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı. Atare'nin bir inşaat firmasından seri numaraları alınmış 400 bin lirayı aldığı öne sürülerek suçüstü yakalandığı öğrenilmişti.

TUTUKLANDILAR

Ayrıca suça iştirak ettiği gerekçesiyle emlakçı ve CHP İl Yönetim Kurulu yedek üyesi İbrahim Çırakoğlu da gözaltına alınmıştı. Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'nde ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün öğleden sonra adliyeye sevk edilmişti. Atare ve Çırakoğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Bodrum'da Rüşvet Operasyonu: İki CHP'li Tutuklandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Bodrum'da Rüşvet Operasyonu: İki CHP'li Tutuklandı - Son Dakika
