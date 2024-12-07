Bodrum'da Sağanak Yağış ve Turuncu Kod Uyarısı

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Bodrum'da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü

Muğla için turuncu kod uyarısı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış dolayısıyla yollarda su birikintileri oluşurken, Meteoroloji Muğla için turuncu kod uyarısı yaptı.

Bodrum'da aralıklarla sağanak yağış etkili oluyor. Bugün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmura sokakta yakalanan vatandaşlar, sığınacak kapalı alan aradı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı caddeler göle döndü. Sürücüler zor anlar yaşadı. Yağış anı ve sonrasında rögarlar taştı, derelerin debisi yükseldi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Muğla için turuncu kod uyarısı yaptı. Yapılan uyarıda "Yapılan son değerlendirmelere göre Pazar ilk saatlerden itibaren Muğla'nın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.