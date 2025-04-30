Bodrum'da Sağanak Yağış Yolculukları Olumsuz Etkiledi

Bodrum'da sağanak sonrası yollar göle döndü

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle araçlar derede mahsur kaldı.

Bodrum'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, zaman zaman şiddetini arttırdı. Yağış nedeniyle debisi yükselen Gümbet Aliyan Deresi'nde 1'i motosiklet olmak üzere 5 araç mahsur kaldı. Bodrum Belediyesi Afet Koordinasyon birimi ekiplerinin haber vermesi sonrası araç sahipleri bölgeye geldi. Araç sahipleri, suyun debisinin düşmesinin ardından araçlarını mahsur kaldığı yerden aldı. Gümbet Koyu'nda yağmurla birlikte sel suları denize aktı. Denizin rengi kahverengiye döndü. Yağmurun yarın da aralıklarla etkili olması bekleniyor.