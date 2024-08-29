Bodrum'da sokak hayvanları için anlamlı müzayede - Son Dakika
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Bodrum'da sokak hayvanları için anlamlı müzayede

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Muğla Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları yararına müzayede düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, müzayedenin can dostlar için bir şans olduğunu belirtti.

29.08.2024 16:42  Güncelleme: 16:55
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Bodrum'da sokak hayvanları için anlamlı müzayede

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları yararına müzayede düzenledi. Bodrum'da düzenlenen müzayedede Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras bütün varlıklara eşit baktıklarını bu müzayedenin can dostlar için bir şans olduğunu söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için önemli bir organizasyona daha imza attı. Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile Bodrum'da yapılan müzayede ünlü müzayedeci Uğur Batur'un sunumuyla gerçekleşti. Müzayedeye Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve çok sayıda hayırsever katıldı. Türkiye'nin en donanımlı geçici hayvan bakımevi, Acil Müdahale aracı, Mama Üretim tesisi ile il genelinde can dostların yanında olan Büyükşehir Belediyesi, müzayede ile sokak hayvanlarına dikkat çekti. Eşsiz eserlerle dikkat çeken müzayede de Büyükşehir Belediyesi Orkestrası Quartet Dinletisi de kulakların pasını sildi.

"Minik dostlarımız için gösterilen hassasiyet çok önemli"

Sokak hayvanları için yapılan etkinlikle ilgili konuşan müzayedeci Uğur Batur; "Sokak hayvanları için yapılan bu etkinlikte yer almak benim için çok anlamlı. Patili dostlarımızla ilgili özellikle son dönemlerde daha da hassasiyetle yaklaşmamız gerektiğini biliyoruz. Bu sebeple minik dostlarımız için yapılan bu faydalı etkinlikleri canı gönülden tebrik ediyorum. Destekleri için Büyükşehir Belediyesi'ne de teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Sokak hayvanları için elimizden geleni yapacağız"

Sokak hayvanları için yerel yönetimler olarak tüm sorumluluklarını yerine getirdiklerini söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci; "Bodrum'da bulunan barınaklarımızı genişleterek patili dostlarımızın yaşam alanlarını daha da güzelleştirmeyi hedefliyoruz. Bu müzayede sokak hayvanları için büyük önem taşıyor. Yerel yönetimler olarak bizler de hayvanların kısırlaştırılması, rehabilitasyonu ve huzurlu yaşamları için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Bütün varlıklara eşit bakıyoruz"

Sokak hayvanlarına hassasiyetle yaklaştıklarına değinen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise "Dünyada yaşayan bütün varlıklara eşit bakıyoruz. İnsan doğanın, tabiatın sahibi değildir diyerek bu dünyayı doğasıyla, patili dostlarımızla ve daha birçok canlıyla paylaşıyoruz. Son yıllarda toplumda şiddetin bu kadar arttığı bu dönemde, doğayı korumanın taraftarıyız. İlk etapta çıkarılması planlanan yasa tam bir katliam yasasıydı. Bir ay içerisinde sahiplenilmeyen hayvanların uyutulmasını içeren bu yasa, Türk toplumunun kararlılıkla verdiği tepki üzerine değiştirildi. Bunun üzerine 2028'e kadar belediyelere bakımevi yapma şartı getirildi. Biz bunu seve seve yapmaya hazırız. Bugün burada yapılan farkındalık etkinliğiyle elde edilecek olan gelirlerin yine canlarımıza gitmesi çok anlamlı bir proje. Umarım buradan elde edilen kazanç, can dostlarımıza bir şans daha verir" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum'da sokak hayvanları için anlamlı müzayede - Son Dakika

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