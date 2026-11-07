Bodrum\'da telef olan caretta caretta yaklaşık 75 santimetre boyunda bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Gölköy Mahallesi sahilinde caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası telef olmuş halde bulundu.

Sahil şeridinde hareketsiz duran deniz kaplumbağasını fark eden vatandaşlar durumu Bodrum Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen zabıta ekiplerinin yaptığı kontrolde, kaplumbağanın telef olduğunu belirlendi. Vücudunun çeşitli yerlerinde deformasyonlar tespit edilen yaklaşık 75 santimetre boyunda ve 45 kilogram ağırlığındaki deniz kaplumbağası, belediye ekiplerince bulunduğu yerden alındı. Olayla ilgili Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine bilgi verileceği öğrenildi.