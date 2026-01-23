Üç kuşak mum boyama atölyesinde buluştu - Son Dakika
Üç kuşak mum boyama atölyesinde buluştu

23.01.2026 17:09  Güncelleme: 17:12
Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, yarıyıl tatili kapsamında düzenlediği ücretsiz Mum Boyama Atölyesi ile ebeveynleri ve çocukları bir araya getirdi. Etkinlik, aile bağlarını güçlendirirken kuşaklar arası etkileşimi de artırdı.

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yarıyıl tatili kapsamında ebeveynler ve çocuklara yönelik ücretsiz Mum Boyama Atölyesi düzenlendi. Umurça Parkı Nazım Hikmet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen etkinlik, anne-babaların yanı sıra aile büyüklerinin de katılımıyla üç kuşağı bir araya getirdi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, yarıyıl tatiline giren çocukların aileleriyle kaliteli zaman geçirmesini sağlamak amacıyla 'Mum Boyama Atölyesi' düzenledi. 7-9 yaş aralığındaki çocukların ebeveynleriyle birlikte yer aldığı atölyede, katılımcılar renkli boyalar ve simler kullanarak birbirinden özgün mum tasarımları hazırladı. Gün boyu süren etkinlikte aileler, çocuklarıyla birlikte hem üretmenin hem de kaliteli zaman geçirmenin keyfini yaşadı.

Annelerin yoğun ilgi gösterdiği atölyede, babalar da çocuklarla birlikte boyama yaparak etkinlikte aktif rol üstlendi. Aile büyüklerinin de dahil olmasıyla kuşaklar arası etkileşimi güçlendiren bu anlamlı etkinlik; paylaşımı ve aile bağlarını ön plana çıkardı.

Etkinlik sırasında duygu ve düşüncelerini paylaşan anne ve babalar, çocuklarıyla birlikte böyle nitelikli ve ücretsiz bir etkinlikte buluşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek Bodrum Belediyesi'ne ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne teşekkür etti. Katılımcılar, aile bağlarını güçlendiren bu tür sosyal ve kültürel etkinliklerin artarak devam etmesini temenni etti.

Atölyeye katılan çocuklar da etkinlikten keyif aldıklarını, eğlendiklerini, anne ve babalarıyla bir arada vakit geçirmekten mutlu olduklarını belirtti.

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nde eğitmen olarak görev yapan Büşra Yabacı atölye çalışmaları ile ilgili şunları söyledi:

"Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü olarak birçok yerde atölye çalışmalarımız devam ediyor. İlk defa ebeveyn katılımlı bir atölye çalışması gerçekleştiriyoruz. Umurça Kütüphanesi, Peksimet Halk Kütüphanesi, Yalıkavak ve Turgutreis'te Akçaalan Kütüphanesi'nde atölye çalışmalarımız devam ediyor."

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen atölye çalışmaları, önümüzdeki günlerde Bodrum merkez ve diğer mahallelerde de sürdürecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

