Bodrum'da modern tuvaletler hizmete alındı - Son Dakika
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Bodrum'da modern tuvaletler hizmete alındı

Bodrum\'da modern tuvaletler hizmete alındı
19.06.2026 17:45  Güncelleme: 17:47
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Bodrum Belediyesi, vatandaş talepleri doğrultusunda Gümüşlük ve Kumbahçe'de umumi tuvaletleri yenileyerek modern, engelli ve bebek bakım odalı konteyner tuvaletleri hizmete sundu. 'Temiz Tuvalet Hareketi' ile hijyen farkındalığı hedefleniyor.

Bodrum Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü iyileştirme çalışmaları kapsamında umumi tuvaletleri yenileyerek ve yeni kullanım alanları oluşturarak vatandaşların hizmetine sundu.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin saha ziyaretleri sırasında vatandaşlar tarafından iletilen taleplerin ardından, Gümüşlük Mahallesi'nde taksi durağı yanında bulunan tuvaletin yenilenmesine yönelik çalışmalar, Başkan Mandalinci'nin talimatıyla başlatıldı. Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında mevcut yapı kaldırılarak yerine 21 metrekare kapalı alana sahip yeni nesil modern konteyner tuvalet yerleştirildi. Kadın, erkek, engelli tuvaleti ve bebek bakım odasından oluşan 4 bölmeli yapı vatandaşların kullanımına sunuldu.

Kumbahçe Mahallesi Halikarnas İskele Mevkiinde ise Başkan Mandalinci'nin saha incelemeleri sırasında vatandaşlar tarafından dile getirilen ihtiyaç doğrultusunda, Başkan Mandalinci'nin talimatıyla Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü iş birliğinde bölgede ilk kez umumi tuvalet hizmeti hayata geçirildi.

Modern ve erişilebilir şekilde tasarlanan tuvaletlerde hijyen standartlarını artırmaya yönelik uygulamalar hayata geçirilirken, "Temiz Tuvalet Hareketi" kapsamında yerleştirilen bilgilendirme görselleriyle ortak kullanım alanlarının temiz kullanılması konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Bodrum Belediyesi, kent genelinde vatandaşların ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını sürdürürken, ilçe genelinde belirlenen yoğun noktalarda yeni umumi tuvaletlerin hizmete alınmasına yönelik çalışmalarını program dahilinde sürdürecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum'da modern tuvaletler hizmete alındı - Son Dakika

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