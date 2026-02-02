Zabıta ekiplerinden yoğun denetim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Zabıta ekiplerinden yoğun denetim

Zabıta ekiplerinden yoğun denetim
02.02.2026 18:06  Güncelleme: 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığını koruma amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Ocak ayında yapılan denetimlerde, bir markette son kullanma tarihi geçmiş 412 parça ürün bulundu ve imha edildi. Ayrıca, çevre kirliliği nedeniyle 75 bin TL idari para cezası kesildi.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Bodrum Belediyesi 5. Bölge Zabıta Amirliği, ocak ayında 33 işletmede denetim gerçekleştirdi. Bu denetimler sırasında, Çiftlik Mahallesi'nde gerçekleştirilen kontrolde bir market işletmesinde 28 farklı kalemde toplam 412 parça son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit edildi. Halk sağlığını tehdit eden bu ürünler, ekipler tarafından yediemin olarak alınıp imha edilirken, işletme hakkında Zabıta Uygulama Yönetmeliği kapsamında yasal işlemler uygulandı.

Zabıta ekipleri, inşaat atığı ve artıklarını çevreye izinsiz şekilde döktüğü tespit edilen kişi hakkında Kabahatler Kanunu'nun 41/4 maddesi uyarınca çevreyi kirletme fiilinden 75 bin Türk lirası idari para cezası uyguladı.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla gıda satışı yapan işletmeler ile çevreyi kirleten kişi ve araçlara yönelik denetimlerin 7 gün 24 saat esasına göre kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Yetkililer ayrıca, vatandaşlardan karşılaştıkları olumsuzlukları belediyeye bildirmelerini istedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Belediye, Bodrum, Zabıta, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zabıta ekiplerinden yoğun denetim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan Küba hamlesi Görüşmeler başlayacak Trump'tan Küba hamlesi! Görüşmeler başlayacak
Amedspor, Adana Demirspor’a gol oldu yağdı Amedspor, Adana Demirspor'a gol oldu yağdı
Mauro Icardi, Gheorghe Hagi’nin rekorunu egale etti Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'nin rekorunu egale etti
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik
Rakip takım maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar Rakip takım maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar
Arazi anlaşmazlığı meydana savaşına dönüştü İki kez birbirlerine girdiler Arazi anlaşmazlığı meydana savaşına dönüştü! İki kez birbirlerine girdiler

19:41
Fenerbahçe, N’Golo Kante’yi sağlık kontrollerinden geçirdi
Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi sağlık kontrollerinden geçirdi
19:16
AK Partili Akbaşoğlu’ndan emeklilere: Gabar’ı bekleyin
AK Partili Akbaşoğlu'ndan emeklilere: Gabar'ı bekleyin
19:01
Fenerbahçe’nin ilk 11’inde büyük sürpriz
Fenerbahçe'nin ilk 11'inde büyük sürpriz
18:45
Erdoğan’dan Kabine sonrası müjde Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi
18:37
ABD ve İran cuma günü Türkiye’de masaya oturacak
ABD ve İran cuma günü Türkiye'de masaya oturacak
18:35
Bahçeli’den Özel’e sürpriz telefon
Bahçeli'den Özel'e sürpriz telefon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 19:56:30. #7.11#
SON DAKİKA: Zabıta ekiplerinden yoğun denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.