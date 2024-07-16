Bodrum'da zeytinlik alanda turizm konaklama tesisi için 'ÇED gerekli değildir' kararı - Son Dakika
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Bodrum'da zeytinlik alanda turizm konaklama tesisi için 'ÇED gerekli değildir' kararı

Bodrum\'da zeytinlik alanda turizm konaklama tesisi için \'ÇED gerekli değildir\' kararı

Muğla'nın Bodrum İlçesinde Hebil Bodrum Ortaklığı tarafından zeytinlik alanda yapılması planlanan turizm konaklama tesisi projesi için 'ÇED gerekli değildir' kararı verildi. Proje, Türkbükü Mahallesi'nde 85 oda kapasiteli olarak hayata geçirilecek. Projenin maliyeti ise 34 milyon 514 bin 892,55 TL olarak belirlendi.

16.07.2024 18:22
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ESMA TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Bodrum İlçesinde Hebil Bodrum Ortaklığı tarafından zeytinlik alanda yapılması planlanan turizm konaklama tesisi projesi için "ÇED gerekli değildir" kararı verildi.

Bodrum'a bağlı Türkbükü Mahallesi'nde, Hebil Bodrum Ortaklığı adına kayıtlı 34 bin 149,84 metrekarelik 104 ada 12 parsel üzerinde, 85 oda kapasiteli alanda turizm konaklama tesisi yapılması planlanıyor. Proje için geçtiğimiz 28 Şubat'ta Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatılmıştı.

Proje alanı, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü kayıtlarında zeytinlik vasfında yer alıyor. Proje için 16 Temmuz'da Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce ÇED gerekli değildir kararı verildi. Projenin maliyeti yatırımcı tarafından 34 milyon 514 bin 892,55 TL olarak belirlendi.

ÇED Dosyasında proje alanı ile ilgili şu bilgiye yer verildi:

"Proje alanı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının "Tanımlar" başlıklı (a) bendinin 1, 2, 3 ve 5 inci alt bentlerinde "Kültür Varlıkları", "Tabiat Varlıkları", "Sit" ve "Koruma Alanı" olarak tanımlanan ve aynı kanun ile 17/6/1987 tarihli ve 3386 sayılı Kanunun (2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun) ilgili maddeleri uyarınca tespiti ve tescili yapılan alanlar kapsamındadır."

Kaynak: ANKA

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