Bodrum'daki kampın birinci dönemi tamamlandı - Son Dakika
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Bodrum'daki kampın birinci dönemi tamamlandı

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2024 yılı Gençlik ve Tarım Kampı'nın birinci dönemi sona erdi. Kamp boyunca öğrenciler çeşitli tarım eğitimleri aldı ve sosyal aktivitelerle keyifli vakit geçirdi.

13.07.2024 17:44
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Bodrum'daki kampın birinci dönemi tamamlandı

MUĞLA - Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2024 yılı Gençlik ve Tarım Kampı'nın birinci dönemi sona erdi.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Garaova Tarım Park'ta dördüncüsü düzenlenen 2024 yılı Gençlik ve Tarım Kampının birinci dönemi üniversite öğrencilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Birinci dönemin ilk gününde Bodrum'un doğal güzelliklerine şahitlik eden öğrenciler, sabah tarihi Leleg yolunda yürüyüş gerçekleştirdi. İyi Tarım Uygulamaları ve Konvansiyonel Tarım Teorik Eğitimi, Bağcılık ve Şarapçılık Uygulama Eğitimi ile Organik Tarım Uygulamaları Teorik Eğitimi alan öğrenciler, Topraksız Tarım Serasını da ziyaret etti.

Programın kalan günlerinde İsmail Hakkı Tonguç Tarım Okulu ve Müzesi'nde Tohumculuk ve Bitkisel Üretim Yöntemleri Eğitimi, Arıcılık Eğitimi, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Eğitimi alan katılımcılara Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgilendirmeler de yapıldı. Katılımcılar eğitimlerin yanı sıra kamp ateşi, açık hava sineması ve Bodrum gezisi gibi sosyal aktivitelerle de keyifli vakit geçirdiler. Ayrıca Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları katılımcılara yönelik 'Doğaçlama Tiyatro Atölyesi' düzenledi.

Bodrum Belediyesi Başkan Vekili Emel Çakaloğlu ve meclis üyelerinden katılım belgelerini teslim alan öğrenciler düzenlenen eğitim ve aktivitelerden memnun kaldıklarını ve kamp sayesinde Bodrum'u tanıma fırsatı buldukları için çok mutlu olduklarını dile getirdiler.

5 dönem olarak planlanan 2024 yılı Gençlik ve Tarım Kampının ikinci dönemi 21-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA

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