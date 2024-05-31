Yerel

En yakın arkadaşını canice öldürüp kendi köyüne gömmüş

"Sen bir soytarısın, adam ol laf dinle"

Hareketi için 2 gerekçe sunan kadının sonu akıl hastanesi oldu

- Bodrum FK'nın Süper Lig'e yükselmesi Muğla'da coşkuyla kutlandı

MUĞLA - Bodrum FK'nın Süper Lig'e çıkma başarısını elde etmesiyle birlikte Muğla'nın Menteşe ilçesinde vatandaşlar büyük bir coşku ile sokaklara döküldü.

Bodrum FK, play-off finalinde Sakaryaspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi.. Bu büyük başarının ardından Menteşe'de yaşayan Bodrum FK taraftarları ve futbolseverler sevinçlerini sokaklarda kutladı. Menteşe ilçesinde, Bodrum FK'nın Süper Lig'e yükselmesi büyük bir sevinçle karşılandı. Vatandaşlar, araçlarıyla uzun konvoylar oluşturarak sokaklarda tur attılar. Şehirde, kornalar çalındı, marşlar söylendi ve renkli görüntüler yaşandı.

Menteşeliler, Bodrum FK Süper Lig'e çıkmasını büyük bir coşku ile kutladılar. Taraftarlar, bu tarihi başarıyı uzun süre sokaklarda kutlayarak takımlarına olan desteklerini gösterdiler.