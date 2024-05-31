Bodrum FK'nın Süper Lig'e yükselmesi Muğla'da coşkuyla kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bodrum FK'nın Süper Lig'e yükselmesi Muğla'da coşkuyla kutlandı

Geniş Video İzle

Bodrum FK'nın Süper Lig'e çıkma başarısını elde etmesiyle birlikte Muğla'nın Menteşe ilçesinde vatandaşlar büyük bir coşku ile sokaklara döküldü. Bodrum FK taraftarları ve futbolseverler sevinçlerini sokaklarda kutladı. Menteşeliler, Bodrum FK Süper Lig'e çıkmasını büyük bir coşku ile kutladılar.

31.05.2024 01:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Bodrum FK'nın Süper Lig'e yükselmesi Muğla'da coşkuyla kutlandı

MUĞLA - Bodrum FK'nın Süper Lig'e çıkma başarısını elde etmesiyle birlikte Muğla'nın Menteşe ilçesinde vatandaşlar büyük bir coşku ile sokaklara döküldü.

Bodrum FK, play-off finalinde Sakaryaspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi.. Bu büyük başarının ardından Menteşe'de yaşayan Bodrum FK taraftarları ve futbolseverler sevinçlerini sokaklarda kutladı. Menteşe ilçesinde, Bodrum FK'nın Süper Lig'e yükselmesi büyük bir sevinçle karşılandı. Vatandaşlar, araçlarıyla uzun konvoylar oluşturarak sokaklarda tur attılar. Şehirde, kornalar çalındı, marşlar söylendi ve renkli görüntüler yaşandı.

Menteşeliler, Bodrum FK Süper Lig'e çıkmasını büyük bir coşku ile kutladılar. Taraftarlar, bu tarihi başarıyı uzun süre sokaklarda kutlayarak takımlarına olan desteklerini gösterdiler.

Kaynak: İHA

Menteşe, Bodrum, Muğla, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum FK'nın Süper Lig'e yükselmesi Muğla'da coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:38 “Sus payı“ davasında suçlu bulunan Trump: Alınan karar rezilliktir, sonuna kadar savaşacağım "Sus payı" davasında suçlu bulunan Trump: Alınan karar rezilliktir, sonuna kadar savaşacağım
00:13 Eski ABD Başkanı Trump, ’’sus payı’’ davasında suçlu bulundu Eski ABD Başkanı Trump, ''sus payı'' davasında suçlu bulundu
22:59 Netanyahu ile röportaj yapan Fransız kanalı ülkeyi karıştırdı Yüzlerce kişi kanal binası önünde toplandı Netanyahu ile röportaj yapan Fransız kanalı ülkeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi kanal binası önünde toplandı
22:41 Ağrı’da üstsüz dolaşan kadın akıl hastanesine yatırıldı Ağrı'da üstsüz dolaşan kadın akıl hastanesine yatırıldı
21:15 Sahte pasaportla yakalanan Serdar Sertçelik için MİT’ten açıklama var Sahte pasaportla yakalanan Serdar Sertçelik için MİT'ten açıklama var
00:58 Mersin ve Manisa’da gıda zehirlenmesi: 81 işçi hastanelik oldu Mersin ve Manisa'da gıda zehirlenmesi: 81 işçi hastanelik oldu
23:44 Servet teklif etmişler, satmamış Ali Koç’tan bomba transfer itirafı Servet teklif etmişler, satmamış! Ali Koç'tan bomba transfer itirafı
22:36 Sakaryaspor’u 3-1 yenen Bodrum FK, Süper Lig’e yükselen son takım oldu Sakaryaspor'u 3-1 yenen Bodrum FK, Süper Lig'e yükselen son takım oldu
22:16 Aziz Yıldırım, “imzayı attı“ demişti Jose Mourinho’dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım Aziz Yıldırım, "imzayı attı" demişti! Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım
21:22 Tutanak aylar sonra ortaya çıktı Sinan Ateş cinayeti şüphelisi Tolgahan Demirbaş’ın aracından silah ve mühimmat çıkmış Tutanak aylar sonra ortaya çıktı! Sinan Ateş cinayeti şüphelisi Tolgahan Demirbaş'ın aracından silah ve mühimmat çıkmış
21:17 Arda Turan Eyüpspor’a istiyordu Oliveira, transfer iddiasına sosyal medyadan cevap verdi Arda Turan Eyüpspor'a istiyordu! Oliveira, transfer iddiasına sosyal medyadan cevap verdi
20:47 Cinsel istismar davasında Ender Saraç’ın oğlundan şok sözler: Babam annemi öldürebilir, bundan çok korkuyorum Cinsel istismar davasında Ender Saraç'ın oğlundan şok sözler: Babam annemi öldürebilir, bundan çok korkuyorum
20:46 HÜDA PAR’dan vatandaşlık kanununda değişiklik talebi: Ülkemizdeki siyonistler vatandaşlıktan çıkarılsın ve yargılansın HÜDA PAR'dan vatandaşlık kanununda değişiklik talebi: Ülkemizdeki siyonistler vatandaşlıktan çıkarılsın ve yargılansın
20:40 Manisa’da festivalde bıçaklı kavgada 2 kişi öldü Saldırganı vuran polis gözaltında Manisa'da festivalde bıçaklı kavgada 2 kişi öldü! Saldırganı vuran polis gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 01:55:58. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum FK'nın Süper Lig'e yükselmesi Muğla'da coşkuyla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement