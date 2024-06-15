Bodrum İş İnsanları Derneği, 'Minik Raketler' Projesi'nin Galasını Yaptı

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Bodrum İş İnsanları Derneği, çeşitli imkansızlıklar nedeniyle tenis sporu ile tanışamayan yetenekli sporculara ulaşmayı hedeflediği "Minik Raketler" projesinin galasını yaptı.

Bodrum'da iş dünyasında bir yandan ticareti geliştirip diğer yandan da sosyal sorumluluk projeleri ile ilçeye fayda sağlamayı hedefleyen Bodrum İş İnsanları Derneği, "Minik Raketler" Projesi'ni hayata geçiriyor.

Çeşitli imkansızlıklar sebebiyle tenis sporuyla tanışamayan çocuklara ulaşmayı hedefleyen proje, tenis sporunda başarılı olabilecek yetenekli gençlere bu alanda eğitim ve ekipman desteği sağlayarak başarılı sporcular yetiştirmeyi amaçlıyor.

"Minik Raketler" projesinin ilk etabı, 7-16 Haziran'da düzenlenen Bodrum İş İnsanları Derneği T200 Master Tenis Turnuvası'yla başladı. Bir yandan turnuva devam ederken projenin galası gerçekleştirildi.

Çok sayıda davetlinin katıldığı galada "Single Ladies" müzik grubu ve DJ Erbil Ellez sahne aldı. Tüm gelirin "Minik Raketler" projesine aktarılacağı gecede konuşan Bodrum İş İnsanları Derneği Başkanı Mete Yılanlı, şunları dile getirdi;

"Tenis, maddi imkan gerektiren bir spor. Proje çerçevesinde Bodrum'da devlet okullarında okuyan çocuklarımızın İlçe Gençlik Spor Müdürlüğümüzle birlikte taramasını yapacağız, tenise yeteneği olan çocuklarımızı tespit edeceğiz. Onları Bodrum Tenis Kulübü'nde eğitip turnuvalarına sponsor olacağız. Biz işinsanları onları, elleri ekmek tutana kadar destekleyeceğiz. Türkiye'de 4'üncü spor olan tenisi Bodrum'da daha ileri taşımamız lazım. Biz dernek olarak bunun öncüsü olmak istiyoruz. Türkiye'de tüm işinsanlarına örnek olmak istiyoruz. Biz dernek olarak İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ve Bodrum Teni Kulübü ile birlikte bu işi organize edeceğiz. Sizler de destek olduğunuz için teşekkür ederiz"

Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk ilçenin spor anlamında büyük bir ivme kazandığının altını çizerek "Profesyonel şubelerimizin altında çok ciddi bir güç olan amatör şubelerimiz var. Bölge düzeyinde ve Türkiye düzeyinde çok ciddi başarılara sahibiz. Spor, her anlamda sürdürülebilirlik ister. Bodrum İşinsanları Derneği gibi yardımsever sivil toplum kuruluşlarının devreye girmesi ve çocuklarımıza sponsor olması gerekiyor. Derneğimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu işi diğer tüm STK'lara da sirayet etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sahneye gelen milli tenisçi Utku Madran, kendisine destek veren herkese teşekkür etti. Gecede projeye destek veren kişilere ve kuruluşlara teşekkür plaketleri verildi. - MUĞLA