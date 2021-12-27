Üye Girişi
Bodrum Kaymakamı kendisine gelen hediyeleri müzayede de sattırıp, gelirini engelli öğrencilere bağışladı - Son Dakika

Bodrum Kaymakamı kendisine gelen hediyeleri müzayede de sattırıp, gelirini engelli öğrencilere bağışladı

27.12.2021 13:36

Bodrum Kaymakamı kendisine gelen hediyeleri müzayede de sattırıp, gelirini engelli öğrencilere bağışladı MUĞLA Sapanca Kaymakamlığı'ndan Bodrum Kaymakamlığı'na yaklaşık 4 ay önce atanan Kaymakam Bilgehan Bayar kendisine gelen hediyeleri müzayedeyle sattırarak gelirini engelli öğrencilere bağışladı.

Bodrum Kaymakamı kendisine gelen hediyeleri müzayede de sattırıp, gelirini engelli öğrencilere bağışladı

MUĞLA Sapanca Kaymakamlığı'ndan Bodrum Kaymakamlığı'na yaklaşık 4 ay önce atanan Kaymakam Bilgehan Bayar kendisine gelen hediyeleri müzayedeyle sattırarak gelirini engelli öğrencilere bağışladı.

Bodrum Kaymakamlığı'ndaki görevine başladıktan sonra gelen hediyeleri biriktiren Kaymakam Bilgehan Bayar, Bodrum müzayedenin düzenlediği etkinlikte satışa çıkarttı. Yapılan müzayede de ilk olarak Kaymakam Bayar'a gelen ürünler satıldı. Geliri ise müzayedeyi yapan Sertaç Ay tarafından Bodrum Engelliler Sağlık Vakfına verildi. Düzenlenen müzayedede tarihi çok eski olan Gramofon, radyo, televizyon, film afişi, çanta süs eşyalarının yanı sıra Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar'a gelen 8 tespih ve 1 kol saati ise büyük ilgi gördü. Yaklaşık 1 saat içerisinde 8 tespih ve 1 saat satıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bodrum Antikacılar Derneği Başkanı ve Bodrum Müzayedenin kurucusu Sertaç Ay, Pandemi sürecinde dolayı uzun bir aradan sonra ilk kez müzayede yaptıklarını açıklayarak "Katılım oldukça yoğun. Birçok ürün 10 liradan çıkacak satışa. Çok güzel ürünler var inşallah güzel bir müzayede olacak. Bodrum Kaymakamı kendine gelen hediyeleri bize vererek açık arttırma usulü satışa çıkarılmasını elde edilen gelirin ise Bodrum engelliler sağlık vakfına bağışlanmasını istedi. Biz Bodrum müzayede olarak bu aracılığı seve seve kabul ettik. Bizde Sağlık vakfına etkinlikler düzenliyoruz zaten. Kaymakam Bilgahan beyin verdiği ürünler umarın en yüksek fiyatlardan alıcısını bulur" diye konuştu.

Bodrum Kaymakamı kendisine gelen hediyeleri müzayede de sattırıp, gelirini engelli öğrencilere bağışladı
Bodrum Kaymakamı kendisine gelen hediyeleri müzayede de sattırıp, gelirini engelli öğrencilere bağışladı
Bodrum Kaymakamı kendisine gelen hediyeleri müzayede de sattırıp, gelirini engelli öğrencilere bağışladı

YORUMLAR
500

Engelli, Bodrum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bodrum Kaymakamı kendisine gelen hediyeleri müzayede de sattırıp, gelirini engelli öğrencilere bağışladı - Son Dakika


İBB'ye yönelik özel teftiş tartışmasına Meral Akşener de katıldı: Kendi kendinize sandıkta şamar yemenin taşlarını döşemeyin İBB'ye yönelik özel teftiş tartışmasına Meral Akşener de katıldı: Kendi kendinize sandıkta şamar yemenin taşlarını döşemeyin         
13:35
Evde cansız bedenleri bulunan çiftle ilgili kan donduran detay! Evde cansız bedenleri bulunan çiftle ilgili kan donduran detay!         
13:28
Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler! Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler!         
13:10
Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı         
11:57
Rıdvan Dilmen'den gündem olacak Ali Koç sözleri: En büyük hatayı Aykut Kocaman'da yaptı Rıdvan Dilmen'den gündem olacak Ali Koç sözleri: En büyük hatayı Aykut Kocaman'da yaptı         
10:58
İlber Ortaylı'dan Fatma Şahin'e destek: Eline sopa mı alacaktı? İlber Ortaylı'dan Fatma Şahin'e destek: Eline sopa mı alacaktı?         
10:41
Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu         
10:38
MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı         
09:56
Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor         
09:28
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor         
08:58
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
08:02
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57
Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı         
19:05

Son Dakika Haberleri
13:35 Beşiktaş'ta şaşırtan karar! Umut Meraş, hayatında hiç oynamadığı mevkide görev yapacak
13:35 İBB'ye yönelik özel teftiş tartışmasına Meral Akşener de katıldı: Kendi kendinize sandıkta şamar yemenin taşlarını döşemeyin
13:27 Evde cansız bedenleri bulunan çiftle ilgili kan donduran detay!
13:25 İzmir Büyükşehir "Toplamıyoruz" dedi, köpeklerin Tunç Soyer'i kovaladığı görüntü yeniden gündem oldu
12:59 İndirim kervanına Migros ve CarrefourSA da katıldı!
12:31 Son dakika! İmamoğlu'ndan Soylu'ya: Burada tüm terör örgütlerinin reklamını yapan bir bakan var!
11:52 Gıda fiyatlarında rekor artış! Yoksulluk sınırı 13.072 liraya yükseldi
11:49 Son Dakika: Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ayrıldı mı?
11:47 Bakan Soylu, İBB'ye başlatılan özel teftişle ilgili Sabancı suikastını hatırlattı: Fehriye Erdal kimdir, kimi katletti?
11:46 Merkez Bankası günlük kur rakamını açıkladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 13:46:29. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrum Kaymakamı kendisine gelen hediyeleri müzayede de sattırıp, gelirini engelli öğrencilere bağışladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement