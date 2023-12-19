Bodrum Mandalin Haftası Sergisi Başladı

Bodrum'un Bitez Mahallesinde Bodrum Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen "Bodrum Mandalin Haftası" OASİS AVM'de Yeşilden Turuncuya Yolculuk Sergisi ile başladı.

Bodrum Yarımadasına gönül vermiş sanatçıların Yeşilden Turuncuya Yolculuk Sergisi OASİS Sanat Galerisi'nde ziyaretçileriyle buluştu. Sergi açılışına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediyesi Genel Koordinatörü Emel Çakaloğlu, Bitez Mahalle Muhtarı Seda Özgüçlü, Bodrum Yadigarı sahibi Erman Aras, sanatçılar ve sanatseverler katıldı. 30 sanatçının birçok eserinin bulunduğu sergide mandalinanın doğal güzelliğini yansıtan resimler, kültürel önemini anlatan heykeller, lezzetini ve kokusunu taşıyan fotoğraflar, seramikler, ekonomik değerini vurgulayan grafikler yer aldı.

"SANAT BİR MADDEYİ SONSUZLUĞA TAŞIYACAK YEĞANE BİR ALAN"

Sergide konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras şu ifadelere yer verdi: "Sanat bir maddeyi sonsuzluğa taşıyacak yegane bir alan. Eğer madde ile sanat bir arada bulunursa hem daha büyük kitlelere ulaşıyor hem de sonsuzluğa kavuşuyor. Mandalina ile sanatın birleşmesi Bodrum'un kültürüne çok önemli bir etki artı sağlamıştır. Tüm sanatçılarımıza emekleri için teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras katılım belgelerini takdim etti. Mandalina temalı sanat sergisi, 23 Aralık Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilir. Bodrum Mandalin Haftası kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler şu şekilde:

18-22 Aralık tarihleri arasında Bitez Gülümser Mehmet Danacı Ortaokulu, Dereköy Ahmet Zeki Büyükkuşoğlu İlkokulu ve Ortakent Kerem Aydınlar Ortaokulu katılımıyla 'Okullarımızda Mandalin Hasadı' etkinliği yapılacak. 20 Aralık Çarşamba günü Bitez TARKO Mandalin Bahçesinde saat 14.00'te Pınar Güney tarafından Mandalin ile Sirke Yapımı Atölyesi gerçekleştirilecek. 24 Aralık Pazar günü Bitez Köy Meydanında 10.00-18.30 saatleri arasında Bodrum Mandalin Festivali kapsamında Sunucu Ateş'in sunumuyla kortej, hasat, halk oyunları, çeşitli yarışmaların yer alacağı etkinlik finali yapılacak. Etkinlikte Aycan Adalı ve Aykoç Band konserleri ziyaretçilere eğlenceli saatler sunacak.