Bodrum Motofest'te Adrenalin Dolu Anlar - Son Dakika
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Bodrum Motofest'te Adrenalin Dolu Anlar

Bodrum Motofest\'te Adrenalin Dolu Anlar

Bodrum'da düzenlenen Motofest, motosiklet şovları ve flyboard ile ziyaretçilere heyecan dolu anlar yaşattı.

06.10.2024 17:26
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen ve üç gün süren Motofest, ilgi çekici gösterilerle ziyaretçilerin ilgisini topladı. Karada motosiklet tutkunları teker yakarken, denizde gerçekleştirilen flyboard şovu ise sahildeki vatandaşlar arasında büyük heyecan uyandırdı.

Gümbet sahilinde denize giren turistler flyboard şovu ile karşılaştı. Deniz üzerinde şov yapan Ali Komşusu büyük beğeni topladı. Denize giren yerli ve yabancı turistler, suyun üzerinde adeta uçan sporcuları görünce şaşırdı. Bazı turistler, flyboard denemesi yapmak için sıraya girdi. Gösteriyi izlemeye gelenler performansı hayranlıkla izlerken, sahildeki kalabalık nedeniyle zaman zaman izdiham yaşandı.

Motofest kapsamında motosiklet tutkunları güvenlik önlemleri eşliğinde şov yaparken, jandarma ve polis ekipleri de katılımcılara güvenli sürüş eğitimi verdi. Festival boyunca motosikletçiler ve izleyiciler, adrenalin dolu anların keyfini çıkardı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum Motofest'te Adrenalin Dolu Anlar - Son Dakika

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