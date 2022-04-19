Boğularak öldürülen 17 yaşındaki Nuray'ın teyzesi: "Cumhurbaşkanı'nın ağzından Nuray'ın ismini duyunca çok duygulandık" - Son Dakika
Üye Girişi

Boğularak öldürülen 17 yaşındaki Nuray'ın teyzesi: "Cumhurbaşkanı'nın ağzından Nuray'ın ismini duyunca çok duygulandık"

19.04.2022 13:01
Boğularak öldürülen 17 yaşındaki Nuray'ın teyzesi: "Cumhurbaşkanı'nın ağzından Nuray'ın ismini duyunca çok duygulandık"

Antalya'da eski nişanlısı tarafından boğularak öldürülen 17 yaşındaki Nuray Demir'in teyzesi Nur Çevik, şiddet mağduru kadınların aileleri ile iftar yemeğinde buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından Nuray'ın ismini duyunca çok duygulandıklarını söyledi.

Antalya'da eski nişanlısı tarafından boğularak öldürülen 17 yaşındaki Nuray Demir'in teyzesi Nur Çevik, şiddet mağduru kadınların aileleri ile iftar yemeğinde buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından Nuray'ın ismini duyunca çok duygulandıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını son derece samimi bulduklarını belirten Çevik, "İnanılmaz duygusal bir yemekti. Katil zanlısı için en ağır cezayı alması yönünde talebimizi ilettik. Cumhurbaşkanı'nın orada isimleri okurken bile Nuray'ın adının geçmesi bizim için çok büyük bir şeydi. Çok duygulandık. Lütfen indirime gidilmesin, yapan kişi cezasını çeksin. Öleni geri getirmeyecek ama bir nebze de olsa aileleri rahatlatacak" dedi.

Antalya'da, 17 yaşındaki Nuray Demir, Muratpaşa ilçesindeki bir otel odasında şüpheli bir şekilde ölü bulunmuş, olayla ilgili polis tarafından gözaltına alınan eski nişanlı Taner B. ise kıskançlığı sebep göstererek genç kızı boğarak öldürdüğünü itiraf etmişti. Korkunç cinayetin ardından genç kızın cenazesi Konya'nın Beyşehir ilçesi Hüyük kasabasında toprağa verilirken, Taner B. de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizlerin yaşadığı kaybın acısını tarif etmek mümkün değil"

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın şiddet mağduru kadınların aileleri ile bir araya geldiği Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki iftara, Nuray'ın teyzesi Nur Çevik de katıldı. Erdoğan ailelerle birebir görüşerek, hayatını kaybeden genç kız ve kadınların ailelerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şiddet mağduru tüm kadınları tazimle yad ettiğini belirterek, "Şule'ye, Nuray'a, Azra'ya, Dilek'e, Sıla'ya, Dilara'ya, Başak'a, Sezen'e, Emine'ye, Pınar'a, Müzeyyen'e, Özgecan'a, Hatice'ye, Hafize'ye ve diğer tüm şiddet mağduru kızlarımıza, kadınlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Anneleri, babaları, kardeşleri ve diğer yakınları olarak sizlerin yaşadığı kaybın acısını tarif etmek elbette mümkün değildir. Ülkemizde şiddet mağdurları ve kadın cinayetleri konusunda hayli yüksek hassasiyet oluşmaya başlaması tek teselli kaynağımızdır" ifadelerini kullandı.

"Kravata dayalı iyi hal indirimi olmasını istemiyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadına şiddette yeni yasal düzenlemelerin yapılacağı yönündeki açıklamalarının aileleri rahatlattığını belirten Nur Çevik, katil zanlısı hakkında en ağır cezayı alması yönünde taleplerinin olduğunu ifade etti. Çevik, "İndirimlerden faydalanmasını istemiyorum. 'Kravat takıp, pişmanım' dedikten sonra indirime gidiyor. Bir caninin iyi hal durumu olamaz. Ben en ağır cezayla yargılanmasını istiyorum. İndirime gitmesini istemiyorum. Cumhurbaşkanı indirim ve iyi halden yararlanılmayacağını ve bunların kaldırılacağını söyledi. Bu bizim için büyük rahatlama. Yeni yasalar getirildiğini söyledi. İnşallah bundan sonra hiçbir suç cezasız kalmayacak, kravata dayalı iyi hal indirimi olmayacak. Biz de yargıda en ağır cezayı almasını talep ettik. Kızımızı getirmeyecek ama o insanın içeride olup cezasını çekmesi içimizi rahatlatacak" dedi.

"İnanılmaz duygusal bir yemekti"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını samimi bulduğunu aktaran Çevik, "İftar yemeği inanılmaz duygusal bir yemekti. Cumhurbaşkanı'nın orada isimleri okurken bile Nuray'ın adının geçmesi bizim için çok büyük bir şeydi. Çok duygulandık. Lütfen indirime gidilmesin, yapan kişi cezasını çeksin. Öleni geri getirmeyecek ama bir nebze de olsa aileleri rahatlatacak" diye konuştu.

"Nuray, trafik polisi olmak istiyordu"

Nuray'ın deli dolu bir genç olduğunu anlatan Çevik, "Canı acıdığı zaman bile gülerdi. Hiçbir zaman kötü düşünmeyen bir çocuktu. Hayallerimiz vardı. Beraber tatile çıkıp her şeyi geride bırakacaktık. Okuluna devam etmek istiyordu. Özellikle trafik polisi olmak istiyordu. Bütün hayallerimiz yarım kaldı. Heyecanla çeyiz hazırlıyordu. Sürekli bana gelinlik fotoğrafları atıyordu. Her şeyi pozitif düşünüyordu" dedi.

"Sır olarak kaldı"

Çevik, yeğeniyle en son olaydan 2 gün öncesi görüştüğünü aktararak, "Ramazan'ı beraber Konya'da geçireceğimizi konuştuk. Kızım nişanlıydı, ona beraber elbise baktık. En çok 'Ben nişanı attım, artık rahat ve hürüm' diyordu. O gün oruç tutmuş. Arkadaşıyla birlikte vakit geçirmek için sinema salonuna gidiyorlar. Otele nasıl, neden ve ne şekilde götürüldüğünü biz de bilmiyoruz. O sır olarak kaldı" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Boğularak öldürülen 17 yaşındaki Nuray'ın teyzesi: Cumhurbaşkanı'nın ağzından Nuray'ın ismini duyunca çok duygulandık
Boğularak öldürülen 17 yaşındaki Nuray'ın teyzesi: Cumhurbaşkanı'nın ağzından Nuray'ın ismini duyunca çok duygulandık
Boğularak öldürülen 17 yaşındaki Nuray'ın teyzesi: Cumhurbaşkanı'nın ağzından Nuray'ın ismini duyunca çok duygulandık
Boğularak öldürülen 17 yaşındaki Nuray'ın teyzesi: Cumhurbaşkanı'nın ağzından Nuray'ın ismini duyunca çok duygulandık
Boğularak öldürülen 17 yaşındaki Nuray'ın teyzesi: Cumhurbaşkanı'nın ağzından Nuray'ın ismini duyunca çok duygulandık
Boğularak öldürülen 17 yaşındaki Nuray'ın teyzesi: Cumhurbaşkanı'nın ağzından Nuray'ın ismini duyunca çok duygulandık
Boğularak öldürülen 17 yaşındaki Nuray'ın teyzesi: Cumhurbaşkanı'nın ağzından Nuray'ın ismini duyunca çok duygulandık
Boğularak öldürülen 17 yaşındaki Nuray'ın teyzesi: Cumhurbaşkanı'nın ağzından Nuray'ın ismini duyunca çok duygulandık
Boğularak öldürülen 17 yaşındaki Nuray'ın teyzesi: Cumhurbaşkanı'nın ağzından Nuray'ın ismini duyunca çok duygulandık
Boğularak öldürülen 17 yaşındaki Nuray'ın teyzesi: Cumhurbaşkanı'nın ağzından Nuray'ın ismini duyunca çok duygulandık
Boğularak öldürülen 17 yaşındaki Nuray'ın teyzesi: Cumhurbaşkanı'nın ağzından Nuray'ın ismini duyunca çok duygulandık
Boğularak öldürülen 17 yaşındaki Nuray'ın teyzesi: Cumhurbaşkanı'nın ağzından Nuray'ın ismini duyunca çok duygulandık
Boğularak öldürülen 17 yaşındaki Nuray'ın teyzesi: Cumhurbaşkanı'nın ağzından Nuray'ın ismini duyunca çok duygulandık

YORUMLAR
500
Rapçi Resul Aydemir, Erdoğan diyaloğunu paylaştı: Anlat bakalım raptiye rap rap! Rapçi Resul Aydemir, Erdoğan diyaloğunu paylaştı: Anlat bakalım raptiye rap rap! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sivillerin hedef alınması çabalarımıza gölge düşürdü' Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sivillerin hedef alınması çabalarımıza gölge düşürdü'

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Antalya, Konya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Boğularak öldürülen 17 yaşındaki Nuray'ın teyzesi: 'Cumhurbaşkanı'nın ağzından Nuray'ın ismini duyunca çok duygulandık' - Son Dakika


Son Dakika
13:01 NASA hesabından bikinili manken gönderisi: Herkes alay etti
12:58 Ukrayna savaşının 55.gününde Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan "Şimdi Ukrayna'da yeni aşamaya geçtik" açıklaması
12:49 Rapçi Murda yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı
12:47 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu İstanbul'da gözaltına alındı! Erdoğan ve Fidan'ın kimlik bilgilerini paylaşmıştı
12:47 Dar eşofman mağduru kadın hem terk edildi hem de barışmayınca öldüresiye dayak yedi
12:42 Yeşim Salkım'dan Dolmabahçe'deki iftar yemeğine katılan Hülya Avşar'a "simit" göndermesi
12:37 Emeklileri üzen haber! Bakan Bilgin bayram ikramiyeleri hakkında konuştu: Şu an için zam yapılması gündemimizde yok
12:32 Bakan Bilgin: Emekli bayram ikramiyeleri 28 veya 29 Nisan'da yatırılacak
12:18 Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tır bariyerlere çarptı: Çıkan yangın nedeniyle ulaşım durdu
11:54 Adriana Lima bebeğinin cinsiyetini yaptığı partiyle duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 13:11:33. #1.12#
SON DAKİKA: Boğularak öldürülen 17 yaşındaki Nuray'ın teyzesi: "Cumhurbaşkanı'nın ağzından Nuray'ın ismini duyunca çok duygulandık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement