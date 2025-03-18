Boks Milli Takımına Moral Ziyareti

Palandöken Kayak Merkezi'nde Yüksek İrtifa Kondisyon kampı yapan Boks Milli takımına protokolden moral ziyareti gerçekleşti.

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde yüksek irtifa kampı yapan A Milli Boks Takımının kampına çıkarma yapan protokol, Ay-yıldızlı boksörlere moral aşıladı.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, İl Jandarma Komutanı Prof. Dr. Tuğgeneral Engin Avcı, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Türkiye Boks Federasyonu Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Sinan Demircioğlu, Türkiye Boks Federasyonu Büyük Erkekler Milli takım hazırlık kampını ziyaret ederek, Dünya şampiyonası öncesinde Milli takım antrenörleri ve A Milli takım sporcularımıza başarı dileklerinde bulundular. Sporculara ve antrenörlere moral aşılayan protokol üyeleri, Ay-yıldızlılardan zafer beklediklerini ifade ettiler.

Özkan'dan teşekkür

Türkiye Boks Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Yunus Özkan, Palandöken Kayak Merkezinde yüksek irtifa Kondisyon Kampı Yapan Boks Milli takımına protokolün göstermiş olduğu ilgiden dolayı bir hayli memnun olduklarını söyledi.

Özkan, "Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, İl Jandarma Komutanı Prof. Dr. Tuğgeneral Engin Avcı, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Türkiye Boks Federasyonu Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Sinan Demircioğlu'na nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz" dedi.

Özel ikizler de oradaydı

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül ve Nesrin Kaya Bingöl çiftinin özel çocukları olan ve ülkemizin kayak ile cimnastikteki gurur kaynakları arasında yer alan Aliye Zeynep Bingül ile Muhsin Murat Bingül de ziyarette yer aldı. İkiz sporcular, milli boksörlerin ilgi odağı oldular. - ERZURUM