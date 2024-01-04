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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Deprem Kayıt ve İzleme İstasyonu Kuruldu - Son Dakika
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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Deprem Kayıt ve İzleme İstasyonu Kuruldu

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle, kampüs içerisine deprem kayıt ve izleme istasyonu kuruldu. İstasyon, Bolu ve çevresindeki depremleri izleyip kayıt altına alacak ve elde edilen veriler akademik çalışmalarda kullanılacak.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi\'nde Deprem Kayıt ve İzleme İstasyonu Kuruldu
04.01.2024 - 16:08,
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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü iş birliği çerçevesinde, kampüs içerisine deprem kayıt ve izleme istasyonu kuruldu.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Deprem Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) iş birliği yaparak Bolu'da bir ilke imza attı. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde görevli öğretim üyesi Doç. Dr. Doğan Kalafat ve ekibi, BAİBÜ Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali Ateş ile akademik-idari personelin katılımıyla, BAİBÜ Gölköy Kampüsü'ne deprem kayıt-izleme istasyonu kuruldu.

Deprem çalışmalarına katkı sunacak

Deprem Kayıt ve İzleme İstasyonu, Bolu ve çevresinde Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde bulunan aktif fayların hareketliliğini izleyip kayıt altına alacak. Elde edilecek veriler, akademik çalışmalarda kullanılacak ve veri bankası oluşturulacak.

İki üniversite arasındaki ortak iş birliği çerçevesinde kurulan Deprem Kayıt ve İzleme İstasyonu'nun, Bolu ve çevre illerde meydana gelen öncü, artçı ve bağımsız depremleri takip edip kayıt altına alarak, ülkede yürütülen deprem ve depreme dayanıklı şehirler kurulması çalışmalarına büyük katkı sağlaması öngörülüyor.

Deprem erken uyarı sistemi kurulması hedefleniyor

Deprem Kayıt ve İzleme İstasyonu aynı zamanda, bölgede ilk olma özelliği taşıyor. Hem bölgedeki hem ülkedeki deprem çalışmaları kapsamında önemli bir boşluğu dolduracak. Deprem Kayıt ve İzleme İstasyonu'ndan elde edilecek veriler doğrultusunda erken uyarı sistemi kurulması da hedefleniyor. - BOLU

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Deprem Kayıt ve İzleme İstasyonu Kuruldu - Son Dakika


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