Yerel

Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kabe'den video mesaj paylaştı

12.12.2025 18:28  Güncelleme: 18:34
Umre ziyareti için kutsal topraklarda bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kabe'den yaptığı videolu paylaşımda vatandaşların cuma gününü kutladı ve herkesin bu kutsal duyguyu yaşamasını diledi.

Umre ziyareti için kutsal topraklarda bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kabe'den yayımladığı videolu mesajla vatandaşların cuma gününü kutladı. Özcan, "Rabbim bir gün herkesin buraya gelebilmesini nasip eylesin. Gerçekten huzur ve mutluluk veren bir mekan" dedi.

TANJU ÖZCAN UMRE'DEN VİDEO PAYLAŞTI

Hafta başında umre ibadeti için Suudi Arabistan'a giden Başkan Özcan, sosyal medya hesabından Mekke'de çektiği videoyu paylaştı. Yatsı namazını Kabe'de kıldığını belirten Özcan, huzur bulduğunu ifade etti.

Özcan, "Bu akşam mübarek cuma gecesi. Şu anda Mekke'deyiz yatsı namazımızı kutsal Kabe'de hep birlikte eda ettik. Herkesin cuması mübarek olsun. Biz mümkün olduğu kadar herkes için dua etmeye çalıştık. Bolu'muz için güzel dileklerde, güzel dualarda bulunduk. Rabbim bir gün herkesin buraya gelebilmesini nasip eylesin. Gerçekten huzur ve mutluluk veren bir mekan" diyerek, "Gelip bu duyguyu yaşamak lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yorumlar (4)

    Yorumlar (4)

  • 123456 123456:
    Allah ziyaretini kabul eylesin. Hacı olmayı da nasip etsin inşallah. Aynı görüşe sahip değiliz ama Bolu da yaptığın işleri takdirle karşılıyorum ve başarılarının devamını diliyorum Sayın Başkan. 12 3 Yanıtla
  • Ankara null Ankara null:
    bu chp seni aday gostermez.akpye gec cumhurbaskani ol rahatina bak 3 3 Yanıtla
  • Mehmet Ali Cetinkaya Mehmet Ali Cetinkaya:
    haca gidenin 1 hafta sonra videosu patlıyor))) umarim onlardan olmazsın … 3 0 Yanıtla
  • 2009kilic 2009kilic:
    kuzu postuna girerek ancak mee mee leri kandirabilirsin patron 0 1 Yanıtla
21:17
Sarıgül’ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil: ’O kuralı kaldıralım’
Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil: 'O kuralı kaldıralım'
20:58
Arkadaşı sorguda itiraf etti: Tuğyan, Güllü’yü itti
Arkadaşı sorguda itiraf etti: Tuğyan, Güllü'yü itti
20:45
Ukrayna’da Türk gemisine düzenlenen saldırı ile ilgili Dışişleri’nden açıklama
Ukrayna'da Türk gemisine düzenlenen saldırı ile ilgili Dışişleri'nden açıklama
20:22
Karadeniz’de 4.1, Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde deprem
Karadeniz'de 4.1, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
19:08
Rusya, Ukrayna’nın Odessa kentine saldırı düzenledi, Türk gemisi isabet aldı
Rusya, Ukrayna'nın Odessa kentine saldırı düzenledi, Türk gemisi isabet aldı
18:52
Epstein’ın arşivi açıldı: Trump’lı fotoğraflar ortaya saçıldı
Epstein'ın arşivi açıldı: Trump'lı fotoğraflar ortaya saçıldı
18:47
Fotoğrafın arkasından kriz çıktı Erdoğan’la Putin yan yanayken, Şerif ayrı oturdu
Fotoğrafın arkasından kriz çıktı! Erdoğan'la Putin yan yanayken, Şerif ayrı oturdu
18:25
Gerilim tırmandı Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti
Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti
