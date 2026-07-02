Bolu\'da Ağır Araçlara Saat Kısıtlaması

Bolu'da kent merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Kuvayı Milliye Bulvarı güzergahında ağır tonajlı araçların geçişine saat sınırlaması getirildi. İl Trafik Komisyonu kararıyla belirlenen güzergahta kamyon ve treylerlerin 08.00-20.00 saatleri arasında trafiğe çıkışı yasaklandı.

Bolu İl Trafik Komisyonu'nun aldığı karar doğrultusunda, Aşağısoku Mahallesi Taş Sokak Sağlık Mahallesi Yelki Sokak, Salıbeyler Mahallesi Zerdali Sokak, Alpagutbey Mahallesi Zerdali Sokak, Beşkavaklar Mahallesi Zerdali Sokak, Beşkavaklar Mahallesi İzzet Baysal Devlet Hastanesi Bulvarı File Market Kavşağı ile Beşkavaklar Mahallesi Safir Sokak'ın D-100 yan yola katılımına kadar uzanan Kuvayı Milliye Bulvarı güzergahında ağır tonajlı araçların 08.00-20.00 saatleri arasında trafiğe çıkışı yasaklandı. Karar kapsamında belirtilen güzergahlara "Kamyon Giremez" ve "Treyler Giremez" trafik levhaları yerleştirildi. Zorunlu ihtiyaç halinde söz konusu cadde ve sokakları kullanacak ağır tonajlı araçlar için Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nden izin belgesi alınması gerektiği bildirildi.

Yasağa uymayarak belirtilen saatlerde güzergahı kullanan sürücülere ise Karayolları Trafik Kanunu hükümleri kapsamında 5 bin TL idari para cezası uygulanacağı belirtildi. - BOLU