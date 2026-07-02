Bolu'da Ağır Araçlara Saat Kısıtlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu'da Ağır Araçlara Saat Kısıtlaması

Bolu\'da Ağır Araçlara Saat Kısıtlaması
02.07.2026 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da Kuvayı Milliye Bulvarı'nda ağır araçlar için 08.00-20.00 saatleri arasında yasak getirildi.

Bolu'da kent merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Kuvayı Milliye Bulvarı güzergahında ağır tonajlı araçların geçişine saat sınırlaması getirildi. İl Trafik Komisyonu kararıyla belirlenen güzergahta kamyon ve treylerlerin 08.00-20.00 saatleri arasında trafiğe çıkışı yasaklandı.

Bolu İl Trafik Komisyonu'nun aldığı karar doğrultusunda, Aşağısoku Mahallesi Taş Sokak Sağlık Mahallesi Yelki Sokak, Salıbeyler Mahallesi Zerdali Sokak, Alpagutbey Mahallesi Zerdali Sokak, Beşkavaklar Mahallesi Zerdali Sokak, Beşkavaklar Mahallesi İzzet Baysal Devlet Hastanesi Bulvarı File Market Kavşağı ile Beşkavaklar Mahallesi Safir Sokak'ın D-100 yan yola katılımına kadar uzanan Kuvayı Milliye Bulvarı güzergahında ağır tonajlı araçların 08.00-20.00 saatleri arasında trafiğe çıkışı yasaklandı. Karar kapsamında belirtilen güzergahlara "Kamyon Giremez" ve "Treyler Giremez" trafik levhaları yerleştirildi. Zorunlu ihtiyaç halinde söz konusu cadde ve sokakları kullanacak ağır tonajlı araçlar için Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nden izin belgesi alınması gerektiği bildirildi.

Yasağa uymayarak belirtilen saatlerde güzergahı kullanan sürücülere ise Karayolları Trafik Kanunu hükümleri kapsamında 5 bin TL idari para cezası uygulanacağı belirtildi. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ulaşım, Yaşam, Yerel, Bolu, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bolu'da Ağır Araçlara Saat Kısıtlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kasklı saldırgan kovaladığı şahsı bacağından vurup kaçtı Kasklı saldırgan kovaladığı şahsı bacağından vurup kaçtı
Acun Ilıcalı’dan Talisca bombası Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası
Kaptan gemisini kurtardı İngiltere ölüp ölüp dirildiği maçta kazandı Kaptan gemisini kurtardı! İngiltere ölüp ölüp dirildiği maçta kazandı
Yunanistan’da iktidar partisi yöneticisinin annesinin öldüğü saldırıya ilişkin kınama mesajları yayımlandı Yunanistan'da iktidar partisi yöneticisinin annesinin öldüğü saldırıya ilişkin kınama mesajları yayımlandı
Antalya’da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga Antalya'da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga
New York’ta metrelerce yükseklikte eylem Empire State binasının tepesine çıktılar New York'ta metrelerce yükseklikte eylem! Empire State binasının tepesine çıktılar

17:59
Deniz Göktaş emniyete böyle götürüldü
Deniz Göktaş emniyete böyle götürüldü
16:37
Altında rüzgar tersine döndü
Altında rüzgar tersine döndü
16:01
Ankara’daki zirve öncesi Trump’tan NATO çıkışı 5 ülkenin ismini verdi
Ankara'daki zirve öncesi Trump'tan NATO çıkışı! 5 ülkenin ismini verdi
15:28
Şam’da bir kafede patlama: En az 5 ölü, 16 yaralı
Şam'da bir kafede patlama: En az 5 ölü, 16 yaralı
14:47
Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu
Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu
14:40
Zakkum yedikten sonra fenalaştı
Zakkum yedikten sonra fenalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 18:17:44. #7.12#
SON DAKİKA: Bolu'da Ağır Araçlara Saat Kısıtlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.