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Bolu'da anaç koyun-keçi destekleri artırıldı - Son Dakika
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Bolu'da anaç koyun-keçi destekleri artırıldı

Bolu'da yapılan destekleme başvuruları sonucunda, anaç koyun-keçi destek ödemeleri yüzde yüz artırıldı. Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 733 üreticinin çiftliklerini ziyaret ederek yerinde tespit çalışması yaptı ve başvuruları kayıt altına aldı.

Bolu\'da anaç koyun-keçi destekleri artırıldı
13.12.2023 - 16:07,
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Bolu'da anaç koyun-keçi destek ödemeleri çerçevesinde hayvan başına destekler yüzde yüz artırıldı. Bolu'da 733 üreticinin destekleme başvurusu yapıldı.

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri il genelinde anaç koyun-keçi desteklemeleri için üreticileri çiftliklerinde ziyaret ederek yerinde tespit çalışması yaptı. Bolu Koyun Keçi Damızlık Birliği'ne kayıtlı Merkez 163, Dörtdivan 24, Gerede 20, Göynük 60, Kıbrıscık 63, Mengen 28, Mudurnu 168, Seben 204, Yeniçağa 3 olmak üzere toplamda 733 yetiştiricinin destekleme başvurusu kayıt altına alındı.

Ayrıca anaç koyun-keçi destek ödemeleri çerçevesinde hayvan başına destekler yüzde yüz artırıldı. - BOLU

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bolu'da anaç koyun-keçi destekleri artırıldı - Son Dakika
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