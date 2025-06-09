Bolu\'da Bayram Dönüşü Yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüşe geçen tatilciler, Bolu geçişinde yoğunluk oluşturuyor.

4 günlük bayram tatilinin ardından dönüş yolculuğuna başlayan vatandaşlar, özellikle TEM Otoyolu ile D-100 karayolunun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu. Trafik ekipleri bölgede kontrollerini artırırken, bazı noktalarda maddi hasarlı kazalar ve araç arızaları nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Akşam saatlerinde artan trafik yoğunluğu sürüyor. - BOLU