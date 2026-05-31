Bolu'da Dönüş Yolunda Renkli Anlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu'da Dönüş Yolunda Renkli Anlar

Bolu\'da Dönüş Yolunda Renkli Anlar
31.05.2026 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da bayram dönüşü köprüdeki çocuklar araçlara selam gönderdi, sürücüler korna çaldı.

Bolu'da, bayram tatilinin son gününde dönüş yoluna geçen tatilcilerin TEM Otoyolu'nda oluşturduğu yoğunluk devam ederken, otoyol üzerindeki köprüye çıkan çocukların geçen araçları selamlaması ve sürücülerin onlara kornayla karşılık vermesi renkli görüntüler oluşturdu.

Bayram tatilinin bugün sona ermesiyle birlikte dönüş yolculuğuna başlayan vatandaşlar, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde akıcı yoğunluğa neden oldu. Tatilin son gününde memleketlerinden ve tatil beldelerinden megakent istikametine doğru yola çıkan sürücüler direksiyon sallarken, otoyolun geçtiği civar köylerde yaşayan çocuklar kendilerine farklı bir eğlence yöntemi buldu.

Dönüş yolunda gülümseten anlar

Güzergah üzerinde bulunan ve köyleri birbirine bağlayan üst geçit köprüsüne çıkan çocuklar, altlarından akıp giden trafiği izleyerek geçen araçlara el salladı. Birçok araç sürücüsü, korna çalarak miniklere karşılık verdi. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Trafik, Yaşam, Yerel, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bolu'da Dönüş Yolunda Renkli Anlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Malatya’da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama

13:24
Galatasaray’dan Uğurcan Çakır’a büyük jest
Galatasaray'dan Uğurcan Çakır'a büyük jest
13:01
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
12:17
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an Özgür Özel anında müdahale etti
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an! Özgür Özel anında müdahale etti
11:49
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı; evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
11:48
Kılıçdaroğlu’ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
Kılıçdaroğlu'ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
11:23
8 kişinin öldüğü otobüsten geriye sadece demir yığını kaldı
8 kişinin öldüğü otobüsten geriye sadece demir yığını kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 13:27:35. #.0.5#
SON DAKİKA: Bolu'da Dönüş Yolunda Renkli Anlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.