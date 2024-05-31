Bolu'da Emekçi Kadınlar El Emeği Ürünleri Satarak Gazze İçin Bağışladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bolu'da Emekçi Kadınlar El Emeği Ürünleri Satarak Gazze İçin Bağışladı

Bolu\'da Emekçi Kadınlar El Emeği Ürünleri Satarak Gazze İçin Bağışladı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen kursları tamamlayan emekçi kadınlar, yaklaşık 10 bin lira değerindeki el emeği ürünlerini sattıkları sergide Gazze için bağışladı. Sergide oluşturulan yardım masasıyla toplanan para, Kızılay aracılığıyla Gazze'ye gönderilecek.

31.05.2024 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da emekçi kadınlar, yaklaşık 10 bin lira değerindeki el emeği ürünleri açtıkları sergide satarak Gazze için bağışladı.

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in Filistin'e gerçekleştirdiği saldırılar devam ediyor. Yurdun dört bir yanından ise Gazze'ye destek ve yardımlar sürüyor. Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen kursları tamamlayan kadınlar, el emeği göz nuru ürünleri için sergi açtı. İlçe genelinde açılan sergilerden farklı olarak Mudurnu'nun merkezi mahallesinde açılan sergide Gazze'ye yardım masası oluşturuldu. Kadınlar tarafından yaklaşık 10 bin lira değerindeki ürünler satışa sunuldu. Toplanan 10 bin lira, Kızılay aracılığıyla Gazze'ye gönderilecek.

Halk Eğitim Müdürü Cemali Özlü, "Hayat Boyu Öğrenme Projesi çerçevesinde Mudurnu'da sergimizi açtık. Bu sergimizde diğer sergilerimizden farklı olarak Gazze'ye yardım masası oluşturduk. Yaklaşık 10 bin liralık ürünü kursiyerlerimiz topladı. Satılan ürünlerin parası, Kızılay aracılığıyla Gazze'ye gönderilecektir" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

Kızılay, Mudurnu, Emekçi, Gazze, Bolu, Kadın, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bolu'da Emekçi Kadınlar El Emeği Ürünleri Satarak Gazze İçin Bağışladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:32 AK Parti’nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı Her odayı 2 vekil paylaşacak AK Parti'nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı! Her odayı 2 vekil paylaşacak
12:18 Özel, Erdoğan’a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim
11:07 Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen’in kaçırıldığı iddialarını doğruladı Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:01 Bomba iddia Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül’ü geçirecek Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
13:59 Bütün dünya onu konuşuyor Jose Mourinho Avrupa basınında Bütün dünya onu konuşuyor! Jose Mourinho Avrupa basınında
13:20 Hatice, menajerinin adını kullanarak uyuşturucu madde almaya çalıştığını söyledi Hatice, menajerinin adını kullanarak uyuşturucu madde almaya çalıştığını söyledi
13:01 TCMB Başkanı Karahan: Kur korumalı mevduattan kademeli çıkış politikamızı sürdürüyoruz TCMB Başkanı Karahan: Kur korumalı mevduattan kademeli çıkış politikamızı sürdürüyoruz
12:25 Jose Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım’dan ilk sözler Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler
12:16 Sanki geleceği görmüş Acun’un yıllar önce Mourinho’ya söylediklerine bakın Sanki geleceği görmüş! Acun'un yıllar önce Mourinho'ya söylediklerine bakın
11:55 ’Mutlu son’ ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu 'Mutlu son' ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu
11:31 Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız
11:02 Çöküş devam ediyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 14:16:26. #1.11#
SON DAKİKA: Bolu'da Emekçi Kadınlar El Emeği Ürünleri Satarak Gazze İçin Bağışladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement