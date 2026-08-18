Bolu\'da Engelli Aileye Yardım Eli

Bolu'da evlerinin yıkılacağı gerekçesiyle tahliye edildiklerini ve geceyi parkta geçirdiklerini öne süren yüzde 49 görme engelli adam ile hamile eşine bir vatandaş evini açtı. Engelli adam, iş bulma sürecinde dışlandığını ve "çalışamaz" raporu nedeniyle geri çevrildiğini ifade ederken, hakkındaki suçlamaları reddeden ev sahibi ise ailenin 1,5 yılda yalnızca 3 ay kira ödediğini, biriken borçlar ve elektrik kesintisi üzerine evden kendi istekleriyle ayrıldıklarını ileri sürdü.

İddiaya göre, Dodurga Mahallesi'nde ikamet eden yüzde 49 görme engelli Emrah Yıldırım (30) ile 3 aylık hamile eşi Ayşenur Yıldırım (20), 15 Ağustos gecesi ev sahibi M.Y. tarafından "evin bulunduğu alandan yol geçeceği ve yıkım kararı olduğu" gerekçesiyle tahliye edildi.

Emrah Yıldırım, alışveriş için evden ayrıldığı sırada ev sahibi M.Y.'nin eve gelerek eşi Ayşenur Yıldırım'ı zorla dışarı çıkardığını ve engelli olmaları nedeniyle kendilerine "Benim sizin gibi engelliye verecek evim yok" denildiğini öne sürdü. Emrah ve Ayşenur Yıldırım çiftinin evde 500 lira bedelle kirada kaldığı öğrenildi.

Gece saatlerinde kalacak yerleri olmadığı için Bolu Atatürk Orman Parkı'na giden çift, geceyi buradaki oyun gruplarında geçirdi. Ertesi gün durumu öğrenen vatandaş Nurhan Alagöz, aileye evinin kapılarını açtı.

Ev sahibi iddiaları reddetti

Öte yandan, iddiaların odağındaki ev sahibi M.Y. ise hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. Söz konusu ev ile ilgili herhangi bir yıkım kararı bulunmadığını ve söylenenlerin gerçeği yansıtmadığını savunan M.Y., Yıldırım çiftinin yaklaşık 1,5 yıldır aynı ikamette yaşadığını ancak bu sürecin yalnızca 3 ayında kira ödemesi yaptıklarını ileri sürdü.

Geriye kalan aylara ait kiraların ödenmediğini belirten M.Y., elektrik faturalarının da yatırılmaması nedeniyle abonenin elektriğinin kesildiğini kaydetti. Yeni abonelik işlemi yapılması gerektiği için çiftin kendisini telefonla aradığını aktaran M.Y., yapılan telefon görüşmesinin ardından ailenin gece saatlerinde evden kendi istekleriyle ayrıldıklarını ve zorla çıkarma eyleminin söz konusu olmadığını savundu.

"Kendisi eşimin kolundan tutup hırpalayıp dışarıya atmış"

Geçen yıl çalıştığı iş yerinde yaşanan kimyasal bir kaza sonucu bir gözünü kaybettiğini ve "çalışamaz" raporu bulunduğunu belirten Emrah Yıldırım, "14 Aralık 2025'de evlendim. Dodurga Mahallesi'nde ikamet ediyorduk. Ev sahibi, 'eve yıkım emri geldi' diyerek bizi evden çıkarttı. Ben ekmek almak için bakkala gitmiştim. Kendisi eşimin kolundan tutup hırpalayıp dışarıya atmış. Bize söylemediği halde bizi evden attı, dışarıya fırlattı. Biz de dışarıda, sokakta kaldık. Eşim, Nurhan ablayı aradı, yardımcı oldu Allah razı olsun bize evini açtılar. Evden atıldıktan sonra parkta kaldık. Ablayı da arayamadık gecenin bir saatinde insan rahatsız edilmez dedik. Bekleyelim sabaha kadar dedik. Parktaki oyun gruplarının üzerinde yattık" dedi.

"Hep dışlıyorlar"

İş bulamadığını ve zor durumda olduklarını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Sadece eşim mutlu olsun yeter. Biz mutlu olalım, bir sıcak yuvamız olsun yeterli. Gerçekten de zor durumdayım. Gözden dolayı bir de küçükken trafik kazası geçirdim. Bizimle ilgilenmek istemiyorlar, hep dışlıyorlar. Ben şimdi işe girmek istiyorum fabrikaya, ömür boyu çalışamaz raporu var diyorlar, çalıştırmıyorlar, baştan savma yapıyorlar. Ben de bugün Vali Bey'e gittim, durumumu izah ettim. 'Sayın Valim böyleyken böyle' diyerek başımdan geçenleri anlattım. Kendisinden Allah razı olsun, 'Sizin için elimizden geleni yapacağız yarın' dedi. Gelir de sağlayamıyorum, bir devletten yatan maaşım var. Bununla ev kirası mı ödeyeyim, eşimin ihtiyacını mı alayım, yetmiyor."

Yaşadıkları zorluğa rağmen eşinin desteğiyle ayakta durduğunu vurgulayan Emrah Yıldırım ise "Ben bu zamana kadar hep eşimin sayesinde ayakta kaldım. Gerçekten de durumumuz zor, zor durumdayız yani. Hiçbiri kimse yardımcı olmuyor. Birileri yardım etsin. Bizi kimse istemiyor. Sokakta kalmak istemiyoruz" şeklinde konuştu.

"Bizi kimse istemiyor"

Gözyaşları içinde sahipsiz kaldıklarını anlatan hamile Ayşenur Yıldırım ise "Anamız babamız bizi kimse bizi istemiyorlar" dedi.

"Bu aileye sahip çıkmamız gerekiyor"

Genç çifte kapılarını açarak sıcak bir yuva sunan yardımsever Nurhan Alagöz ise yaşanan duruma tepki göstererek, "Ev sahibi çiftimizi dışarı atmış. Çiftimizin evi, eşyası, giyimi hiçbir şeyleri yok. Gidecek kapıları yok. Ellerinde paraları da yok. Kendilerine yardımcı olmamız gerekiyor. Bu aileye sahip çıkmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.