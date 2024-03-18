Bolu\'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 109\'uncu yıl dönümü anma töreni düzenlendi

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Bolu'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü nedeni ile anma töreni düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 109'uncu yıldönümünde Şehitler Mezarlığında tören düzenlendi. Şehitlikteki tören, Vali Erkan Kılıç, Garnizon Komutan Vekili Tank Komando Kıdemli Albay Cavit Nartop, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğinin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Çelenklerinin sunulmasının ardından şehitler için askeri birlik tarafından saygı atışı yapıldı. Vatandaşlar ve bürokratlar tarafından şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı.

Şehitlikteki törene Vali Erkan Kılıç, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Garnizon Komutan Vekili Tank Komando Kıdemli Albay Cavit Nartop, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Bolu İl Jandarma Komutanı Mehmet Avcı, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. - BOLU