Bolu'da kutlu zaferin şehitleri 110'uncu yılında anıldı - Son Dakika
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Bolu'da kutlu zaferin şehitleri 110'uncu yılında anıldı

Bolu\'da kutlu zaferin şehitleri 110\'uncu yılında anıldı

Bolu'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü nedeni ile anma töreni düzenlendi.

18.03.2025 13:43  Güncelleme: 13:58
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Bolu'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü nedeni ile anma töreni düzenlendi.

Şehitlikteki tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Ardından şehitler için askeri birlik tarafından saygı atışı yapıldı.

Şehitlikteki törene, Vali Abdulaziz Aydın, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Garnizon Komutan Vekili Tank Komando Kıdemli Albay Cavit Nartop, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, günün anlam ve önemi hakkında yaptığı konuşmasında, "Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde yazdığı kahramanlık destanlarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir evladı olmanın haklı gururunu derinden hissediyoruz. Bu müstesna günde, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükran duygularıyla anıyoruz. Çanakkale Zaferi, söz konusu vatan olduğunda bu milletin evlatlarının azim ve kararlılıkla neler başarabileceğinin en büyük örneklerinden biridir. Canlarını ortaya koyarak bizlere vatan kıldığınız bu topraklar ve şanlı bayrağımız, kıyamete kadar bizlere emanet olacaktır. Kahramanlarımızın fedakarlıkları asla unutulmayacak, nesilden nesle aktarılacaktır" ifadelerini kullandı.

Vali Aydın'ın Anı Defterini imzalamasının ardından, Kuran-ı Kerim tilaveti ve şehitlikte yapılan dua sonrasında şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

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