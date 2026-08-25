Bolu'da Otomobilde Buzağı Yolculuğu Şaşkınlık Yarattı - Son Dakika
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Bolu'da Otomobilde Buzağı Yolculuğu Şaşkınlık Yarattı

Bolu\'da Otomobilde Buzağı Yolculuğu Şaşkınlık Yarattı
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Bolu-Mudurnu kara yolunda bir otomobilin arka koltuğunda seyahat eden buzağı, trafikteki bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sakin tavırlarıyla dikkat çeken buzağının bu hali, görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.

Bolu'da, bir otomobilin içerisinde yolculuk yapan buzağı görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti. O ilginç anlar, trafikteki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Bolu-Mudurnu kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kara yolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin içerisindeki sıra dışı yolcu dikkat çekti. Önünde ilerleyen aracın arka koltuğunda bir buzağının taşındığını fark eden başka bir sürücü, şaşkınlığını gizleyemeyerek o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin içinde etrafı izleyerek seyahat eden buzağının oldukça sakin olduğu görüldü. Otomobille adeta şehir turu atan buzağının görüntüleri, izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bolu'da Otomobilde Buzağı Yolculuğu Şaşkınlık Yarattı - Son Dakika

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