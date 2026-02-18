Bolu\'da Ramazan Alayı Coşkusu

Bolu İl Müftülüğü tarafından düzenlenen "Ramazan Alayı" yürüyüşü, yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Salavatlar ve tekbirler eşliğinde yapılan yürüyüşte vatandaşlar Ramazan ayının gelişini coşkuyla karşıladı.

Bolu İl Müftülüğü tarafından bu sene ilki organize edilen 'Ramazan alayı' yürüyüşü, yüzlerce ailenin çocuklarıyla birlikte katılımıyla gerçekleşti. Yoğun katılımın olduğu yürüyüşte, İzzet Baysal Caddesi'ni dolduran vatandaşlar ellerinde çeşitli pankartlarla ve dualarla Yıldırım Beyazıt Camii'ne yürüdü. Program, yürüyüşün ardından yapılan dualar ve vatandaşlara sunulan ikramlarla sona erdi.

"Bizim milletimiz dindar bir millettir"

Milletimizin dindar bir millet olduğunu belirten Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, "Genç, ihtiyar, kadın demeden bu güzel davete icabet ettiniz. Milletimiz değerlerine bağlı, inancına sahip çıkan bir millettir. Böyle bir etkinliği ilk kez düzenledik. Soğuk havaya rağmen gösterilen ilgiden dolayı herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Sevinçlerini paylaştılar"

Vatandaşların bu yürüyüşte sevinçlerini paylaştıklarını dile getiren Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Şaban Karasakal, "Bu soğukta bütün Bolulu vatandaşlarımız, Ramazan'ı karşılamak üzere sokaklardalar. Sevinçlerini paylaştılar. Rabbim hepimize elinden, dilinden ve gönlünden memleketin ve bütün ümmetin istifade ettiği kullarından eylesin" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi

Yürüyüşe katılan Şule Tayşi, Ramazan'ın gelişinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Çok coşkuluyuz, Ramazan'ın gelişini hep birlikte kutlamak çok güzel" dedi.

Etkinliğe katılan 11 yaşındaki Miraç Artan ise Ramazan heyecanını, "Çok güzel hissediyorum. Sahura kalkacağız, oruç tutacağız. Teravih namazlarına başlayacağız. Ramazan Bayramı'nı da sabırsızlıkla bekliyorum" sözleriyle ifade etti. - BOLU