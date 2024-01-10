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Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği'nin Medya Evi Hizmete Girdi - Son Dakika
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Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği'nin Medya Evi Hizmete Girdi

Bolu'da geçtiğimiz yıl kurulan Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği'nin sosyal tesisi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde resmi törenle açıldı. Medya Evi, internet, kütüphane, kafeterya ve sosyal etkinlikler için alan imkanlarını basın mensuplarına sunacak.

Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği\'nin Medya Evi Hizmete Girdi
10.01.2024 - 16:41,
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Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği tarafından kurulan Medya Evi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde hizmete girdi.

Bolu'da geçtiğimiz yıl kurulan Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği'nin sosyal tesisi hizmete açıldı. Dernek binasının açılışı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde resmi törenle gerçekleştirildi. Programda, Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği Başkanı Mehmet Emin Gürbüz ve protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Medya Evi; internet, kütüphane, kafeterya ve sosyal etkinlikler için alan imkanlarını kentte görev yapan basın mensuplarına sunacak.

Açılış törenine Bolu Vali Yardımcısı Abdullah Abit Öztoprak, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, siyasi parti il başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruşlarının başkanları ve basın mensuplarıyla çok sayıda misafir katıldı. - BOLU

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği'nin Medya Evi Hizmete Girdi - Son Dakika
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