Bolu Geçişinde Trafik Rahatladı

Kurban Bayramı tatili nedeniyle 3 gündür trafik çilesinin yaşandığı TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde trafik akıcı seyrediyor.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşların oluşturduğu ve 3 gündür çile haline gelen yoğun trafik yerini akıcı trafiğe bıraktı. İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan en önemli kilit noktalardan biri olan Bolu geçişinde, sürücülerin büyük bölümünün varış noktalarına ulaşmasıyla birlikte trafik akışı rahatladı.

Özellikle kilit güzergahlar olan TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli, viyadükler kesimi ve D-100 kara yolunda araçların herhangi bir aksama yaşamadan normal seyir hızında ilerlediği görüldü. Ulaşım, dron ile görüntülendi. - BOLU