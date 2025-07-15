Bolu\'nun kahramanları dualarla anıldı

Bolu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yılında Şehitlikte anma töreni gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından dua edildi. Program, şehitliklerin ziyaret edilmesi ve kırmızı karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Törene Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Türker Ateş, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bolu Garnizon Komutan Vekili Albay Gökhan Ali Birdal, il protokolü, güvenlik güçleri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. - BOLU