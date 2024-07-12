Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu İkinci Gününde Bolu\'ya Ulaştı

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Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu'nun ikinci gününde bisikletçiler, Bolu'da şehitler kabrinden aldıkları toprağı Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ulaştırmak üzere yola çıktı.

İstanbul Arnavutköy Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu üçüncü gününde Bolu'ya geldi. 34 kişilik bisiklet ekibi, İlk gün Arnavutköy 15 Temmuz Meydanı'ndan yola çıktı. Üçüncü günün sabahında Düzce'den alınan toprakla Bolu'ya ulaşan ekip, Bolu Valisi Erkan Kılıç'la buluştu. Bisikletçiler, güzergah üzerinde bulunan Bolu'da, Şehitler kabrinden alınan toprağı, Bolu Valisi Erkan Kılıç'tan teslim aldı. Buradan teslim aldıkları toprağı Şehit Ömer Halisdemir'in kabri Niğde'ye ulaştırmak üzere tekrar yola çıktılar. - BOLU