Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu İkinci Gününde Bolu'ya Ulaştı - Son Dakika
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Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu İkinci Gününde Bolu'ya Ulaştı

Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu İkinci Gününde Bolu\'ya Ulaştı

Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu'nun ikinci gününde bisikletçiler, Bolu'da şehitler kabrinden aldıkları toprağı Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ulaştırmak üzere yola çıktı. İstanbul Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen turun üçüncü gününde 34 kişilik bisiklet ekibi Bolu'ya geldi. Bolu Valisi Erkan Kılıç ile buluşan bisikletçiler, Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ulaştırmak üzere Niğde'ye doğru yola çıktılar.

12.07.2024 14:49  Güncelleme: 14:52
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Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu'nun ikinci gününde bisikletçiler, Bolu'da şehitler kabrinden aldıkları toprağı Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ulaştırmak üzere yola çıktı.

İstanbul Arnavutköy Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu üçüncü gününde Bolu'ya geldi. 34 kişilik bisiklet ekibi, İlk gün Arnavutköy 15 Temmuz Meydanı'ndan yola çıktı. Üçüncü günün sabahında Düzce'den alınan toprakla Bolu'ya ulaşan ekip, Bolu Valisi Erkan Kılıç'la buluştu. Bisikletçiler, güzergah üzerinde bulunan Bolu'da, Şehitler kabrinden alınan toprağı, Bolu Valisi Erkan Kılıç'tan teslim aldı. Buradan teslim aldıkları toprağı Şehit Ömer Halisdemir'in kabri Niğde'ye ulaştırmak üzere tekrar yola çıktılar. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu İkinci Gününde Bolu'ya Ulaştı - Son Dakika

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